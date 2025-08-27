Cargando contenido

Alfredo Arias, entrenador de Junior FC
Alfredo Arias, entrenador de Junior FC
Colprensa
Copa Betplay
Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 07:21

Arias se lamentó pese al triunfo de Junior: "Nos está costando"

Los Tiburones se impusieron 2-0 ante Atlético FC por la ida de octavos de final de Copa Betplay 2025.

Junior superó 2-0 a Atlético FC en el partido de ida de octavos de final de la Copa Betplay 2025 con dos anotaciones de Cristian Báez, y así dio el primer paso hacia la clasificación a la próxima ronda. Sin embargo, el entrenador Alfredo Arias puso en evidencia una preocupación.

Y es que a los Tiburones se les está complicando llegar al gol, y si bien es un aliciente haber ganado en la ida de octavos de final, no deja de preocupar a Alfredo Arias la poca eficacia en el área por parte de sus delanteros. En rueda de prensa expresó sus sensaciones.

Puede leer: Ídolo de Millonarios dijo que Santa Fe hizo trampa para salir campeón

Declaraciones de Alfredo Arias luego de Junior 2-0 Atlético

"Creo que el equipo no ha dejado de intentar jugar, la idea la sigue manteniendo, lo que pasa es que en las primeras fechas encontramos el gol, y ahora nos está costando encontrarlo", dijo inicialmente el entrenador de Junior de Barranquilla, lamentándose por el presente ofensivo de sus dirigidos.

Además, Arias se animó a exponer posibles motivos por los que no es una constante que Junior anote, y explicó que es, "porque tomamos malas decisiones en el último pase, en el último centro o en la propia definición al arco".

Lea también
Image
Balón del fútbol colombiano

Dimayor anunció la reprogramación de partidos de Liga y Copa Betplay

Ver más

"A nosotros nos está costando definir las jugadas, todo lo que hacemos en el campo de juego, en el último pase, en el penúltimo pase y la definición misma de pegarle bien al arco. Es algo que tenemos que mejorar con vistas a todo lo que se viene porque esto recién empieza", dijo el entrenador de Junior, quien confía en sus dirigidos y la idea de juego transmitida a ellos.

Entre otras cosas, Alfredo Arias anunció que era clave la victoria contra Atlético FC, no solo porque se trata de una llave a ida y vuelta, sino porque se trató de "un partido bisagra para volver a encontrar la confianza porque el viernes ya estamos compitiendo otra vez con uno de los equipos que va arriba (Llaneros)".

Le puede interesar: El arquero del FPC que Carlos Antonio postuló para Selección Colombia

Próximos partidos de Junior FC

Ahora, Junior recibirá a Llaneros FC el viernes 29 de agosto a las 6:00 p. m. por la novena fecha de la Liga Betplay, y el martes 2 de septiembre se enfrentará con Atlético FC por la vuelta de Copa Betplay a partir de las 7:30 de la noche.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen

Alfredo Arias

Imagen
Atlético FC

Atlético FC

Imagen
Copa Betplay

Copa Betplay

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen
Dimayor

Dimayor

Cargando más contenidos

Fin del contenido