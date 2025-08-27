Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 07:21
Arias se lamentó pese al triunfo de Junior: "Nos está costando"
Los Tiburones se impusieron 2-0 ante Atlético FC por la ida de octavos de final de Copa Betplay 2025.
Junior superó 2-0 a Atlético FC en el partido de ida de octavos de final de la Copa Betplay 2025 con dos anotaciones de Cristian Báez, y así dio el primer paso hacia la clasificación a la próxima ronda. Sin embargo, el entrenador Alfredo Arias puso en evidencia una preocupación.
Y es que a los Tiburones se les está complicando llegar al gol, y si bien es un aliciente haber ganado en la ida de octavos de final, no deja de preocupar a Alfredo Arias la poca eficacia en el área por parte de sus delanteros. En rueda de prensa expresó sus sensaciones.
Declaraciones de Alfredo Arias luego de Junior 2-0 Atlético
"Creo que el equipo no ha dejado de intentar jugar, la idea la sigue manteniendo, lo que pasa es que en las primeras fechas encontramos el gol, y ahora nos está costando encontrarlo", dijo inicialmente el entrenador de Junior de Barranquilla, lamentándose por el presente ofensivo de sus dirigidos.
Además, Arias se animó a exponer posibles motivos por los que no es una constante que Junior anote, y explicó que es, "porque tomamos malas decisiones en el último pase, en el último centro o en la propia definición al arco".
"A nosotros nos está costando definir las jugadas, todo lo que hacemos en el campo de juego, en el último pase, en el penúltimo pase y la definición misma de pegarle bien al arco. Es algo que tenemos que mejorar con vistas a todo lo que se viene porque esto recién empieza", dijo el entrenador de Junior, quien confía en sus dirigidos y la idea de juego transmitida a ellos.
Entre otras cosas, Alfredo Arias anunció que era clave la victoria contra Atlético FC, no solo porque se trata de una llave a ida y vuelta, sino porque se trató de "un partido bisagra para volver a encontrar la confianza porque el viernes ya estamos compitiendo otra vez con uno de los equipos que va arriba (Llaneros)".
Próximos partidos de Junior FC
Ahora, Junior recibirá a Llaneros FC el viernes 29 de agosto a las 6:00 p. m. por la novena fecha de la Liga Betplay, y el martes 2 de septiembre se enfrentará con Atlético FC por la vuelta de Copa Betplay a partir de las 7:30 de la noche.
