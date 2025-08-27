Arias se lamentó pese al triunfo de Junior: "Nos está costando"

Junior superó 2-0 a Atlético FC en el partido de ida de octavos de final de la Copa Betplay 2025 con dos anotaciones de Cristian Báez, y así dio el primer paso hacia la clasificación a la próxima ronda. Sin embargo, el entrenador Alfredo Arias puso en evidencia una preocupación.

Y es que a los Tiburones se les está complicando llegar al gol, y si bien es un aliciente haber ganado en la ida de octavos de final, no deja de preocupar a Alfredo Arias la poca eficacia en el área por parte de sus delanteros. En rueda de prensa expresó sus sensaciones.

Declaraciones de Alfredo Arias luego de Junior 2-0 Atlético

"Creo que el equipo no ha dejado de intentar jugar, la idea la sigue manteniendo, lo que pasa es que en las primeras fechas encontramos el gol, y ahora nos está costando encontrarlo", dijo inicialmente el entrenador de Junior de Barranquilla, lamentándose por el presente ofensivo de sus dirigidos.

Además, Arias se animó a exponer posibles motivos por los que no es una constante que Junior anote, y explicó que es, "porque tomamos malas decisiones en el último pase, en el último centro o en la propia definición al arco".