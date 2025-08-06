Así van los clasificados a octavos de final de la Copa BetPlay

La Copa BetPlay Dimayor 2025 poco a poco va definiendo los 16 equipos que disputarán los octavos de final de esta nueva edición, una etapa crucial del torneo que enfrentará a los clubes más destacados del primer semestre en duelos de ida y vuelta.

Los partidos de vuelta ya se están disputando y los primeros clasificados fueron: Nacional, Santa Fe, América y Junior. Sin embargo siguen haciendo falta otros cuatro candidatos al título y los cruces definitivos de la siguiente instancia quedarían de la siguiente manera.

Cruces definidos de los octavos de final de la Copa BetPlay

La Copa BetPlay se consolida como un torneo clave en el calendario del fútbol colombiano, tanto por la oportunidad que brinda a clubes de distintas categorías de competir entre sí, como por el premio internacional que está en juego, el cual es la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, lo que provoca que la expectativa es alta, y cada llave promete emoción, goles y mucho en juego.

Los equipos que avanzaron desde la Fase 1A son Atlético Bucaramanga, Deportes Quindío, Envigado FC, Alianza Valledupar, Atlético F.C., Deportivo Pasto, Fortaleza CEIF y Deportivo Pereira. Estos clubes lograron superar la fase de grupos y ahora se medirán ante los que superaron la ronda de eliminación directa en la Fase 1B, donde participaron equipos de la primera división y la segunda categoría, lo que dejaría los cruces definidos de la siguiente manera a la espera de los últimos duelos que se jugarán desde el 7 de agosto hasta el 26.