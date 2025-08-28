Gandolfi no ocultó nada luego del Nacional 4-0 Quindío: "Una felicidad enorme"

Por la ida de octavos de final de la Copa Betplay 2025, Atlético Nacional derrotó 4-0 a Deportes Quindío y dio un paso hacia la clasificación a a la próxima ronda. Los goles del Verde fueron de Alfredo Morelos, Andrés Román, Juan Manuel Rengifo y Elkin José Rivero.

Ahora, estos dos equipos se medirán en el estadio Centenario de Armenia, pero todo indica que la clasificación será para el cuadro antioqueño, teniendo en cuenta lo difícil que habitualmente resulta remontar cuatro goles de diferencia, sumado a que se trata de un club de primera ante uno de segunda división.

Al término del partido, el entrenador de Nacional, Javier Gandolfi, habló en conferencia de prensa, donde manifestó sentirse tranquilo por la goleada de su equipo, y 'sacó pecho' por la grata actuación de varis futbolistas que habitualmente no son tenidos en cuenta o que él puso a debutar, inclusive.

Javier Gandolfi: declaraciones luego de Nacional 4-0 Quindío

Acerca de los futbolistas que fueron convocados para este partido, Gandolfi fue claro y reconoció que: "Me han escuchado decir que no me importa la edad o el apellido, hay que dar oportunidades", pues considera que tener en cuenta a los juveniles es clave para el proyecto deportivo del club.