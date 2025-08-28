Gandolfi no ocultó nada luego del Nacional 4-0 Quindío: "Una felicidad enorme"
Los antioqueños le apuntan a revalidar el título del certamen.
Por la ida de octavos de final de la Copa Betplay 2025, Atlético Nacional derrotó 4-0 a Deportes Quindío y dio un paso hacia la clasificación a a la próxima ronda. Los goles del Verde fueron de Alfredo Morelos, Andrés Román, Juan Manuel Rengifo y Elkin José Rivero.
Ahora, estos dos equipos se medirán en el estadio Centenario de Armenia, pero todo indica que la clasificación será para el cuadro antioqueño, teniendo en cuenta lo difícil que habitualmente resulta remontar cuatro goles de diferencia, sumado a que se trata de un club de primera ante uno de segunda división.
Al término del partido, el entrenador de Nacional, Javier Gandolfi, habló en conferencia de prensa, donde manifestó sentirse tranquilo por la goleada de su equipo, y 'sacó pecho' por la grata actuación de varis futbolistas que habitualmente no son tenidos en cuenta o que él puso a debutar, inclusive.
Javier Gandolfi: declaraciones luego de Nacional 4-0 Quindío
Acerca de los futbolistas que fueron convocados para este partido, Gandolfi fue claro y reconoció que: "Me han escuchado decir que no me importa la edad o el apellido, hay que dar oportunidades", pues considera que tener en cuenta a los juveniles es clave para el proyecto deportivo del club.
De hecho, Javier Gandolfi comentó que "hoy era un partido para (Juan Manuel) Rengifo y el fútbol lo premia por el buen trabajo que viene haciendo", teniendo en cuenta que el delantero de 20 años anotó el tercer gol de la noche.
Además, Gandolfi hizo saber que le generó "una felicidad enorme que debute un chico de la institución y que convierta, así como lo hizo Elkin (Rivero), también. El partido lo ameritaba", pues el mediocampista de 19 años marcó el cuarto gol de la noche.
Así, Javier Gandolfi se toma un respiro en Atlético Nacional, pues luego de tantos rumores acerca de su posible salida, golear a Quindío y prácticamente instalarse en cuartos de final de Copa Betplay, da garantía de su continuidad.
Próximos partidos de Atlético Nacional
Atlético Nacional volverá a jugar el próximo domingo 31 de agosto ante Envigado FC por la novena fecha de la Liga Betplay a las 2:00 p. m. en el Atanasio Girardot, y el miércoles 3 de septiembre visitará a Deportes Quindío por la vuelta de octavos de Copa Betplay.