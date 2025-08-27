Atlético Nacional vs Quindío EN VIVO, 27 de agosto: hora y canal para ver Copa BetPlay

Después de la espera, Atlético Nacional logró sellar la clasificación para los octavos de final de la Copa BetPlay en una vibrante serie que disputó ante el Cúcuta Deportivo por la primera fase. Selló su paso y ahora se encontrará contra un tradicional equipo como lo es el Deportes Quindío.

Quindío llegó a esta fase de los octavos de final por la primera fase en donde tuvo que superar la fase de grupos enfrentando a Bucaramanga, Boyacá Chicó, Boca Juniors y al Deportivo Cali. Clasificó segundo en esa zona y ahora deberá dar un golpe de autoridad, primero en Medellín y luego en su casa para intentar pasar a los cuartos.

Este partido tendrá dos caras distintas en juego. Pues, Atlético Nacional se mantiene en la parte alta de la clasificación en la Liga BetPlay con un sexto puesto, mientras que el Quindío no ha podido levantarse. Los dirigidos por Harold Rivera vienen de ganar en el Torneo, pero son decimoterceros por fuera de los ocho.

Para este compromiso, Nacional espera quedarse con un buen resultado ante su gente para poder cerrar con mayor tranquilidad la serie en el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia. Quindío no quiere ponérselo fácil e intentará sacar un marcador provechoso pensando en el segundo encuentro.

ATLÉTICO NACIONAL VS DEPORTES QUINDÍO: HORA Y CANAL PARA VER LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA BETPLAY ESTE MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

Llegó la hora de las fases finales en la Copa BetPlay. Atlético Nacional recibe la visita del Deportes Quindío en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30 P.M. en horario de Colombia. Además, el juego se podrá ver por Win Sports +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.