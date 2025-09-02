Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 17:40
Atlético vs Junior EN VIVO 2 de septiembre: vuelta de la Copa Betplay
Se disputan los últimos 90 minutos de los octavos de final de la Copa Betplay.
Junior de Barranquilla disputa en la noche de este martes la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay ante Atlético. Para esta oportunidad el 'tiburón' es visitante.
El marcador global va parcialmente 0-2 a favor de Junior y el ganador de la llave irá claramente a la siguiente ronda.
Siga Atlético vs Junior EN VIVO 2 de septiembre: vuelta de la Copa Betplay
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en Win+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 19:30
Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30
EN VIVO ⚽Atlético Vs Junior - Copa Betplay 2025
Fuente
Antena 2