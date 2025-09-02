Cargando contenido

Atlético FC vs Junior, Copa Betplay
Atlético FC vs Junior, Copa Betplay
Antena 2
Copa Betplay
Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 17:40

Atlético vs Junior EN VIVO 2 de septiembre: vuelta de la Copa Betplay

Se disputan los últimos 90 minutos de los octavos de final de la Copa Betplay.

Junior de Barranquilla disputa en la noche de este martes la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay ante Atlético. Para esta oportunidad el 'tiburón' es visitante.

El marcador global va parcialmente 0-2 a favor de Junior y el ganador de la llave irá claramente a la siguiente ronda.

Siga Atlético vs Junior EN VIVO 2 de septiembre: vuelta de la Copa Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en Win+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30

EN VIVO ⚽Atlético Vs Junior - Copa Betplay 2025
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético FC

Atlético FC

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen
Copa Betplay

Copa Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido