Junior de Barranquilla disputa en la noche de este martes la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay ante Atlético. Para esta oportunidad el 'tiburón' es visitante.

El marcador global va parcialmente 0-2 a favor de Junior y el ganador de la llave irá claramente a la siguiente ronda.

Siga Atlético vs Junior EN VIVO 2 de septiembre: vuelta de la Copa Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en Win+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30