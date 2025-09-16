Aumenta la crisis de Torres en Millonarios: eliminado de Copa BetPlay

Los octavos de final de la Copa BetPlay están a punto de llegar a su fin y dos de los protagonistas de una nueva jornada fueron Millonarios y Envigado, los cuales se enfrentaron en la ciudad de Bogotá, en el Estadio de Techo, para definir cuál sería el equipo que se quedaría con uno de los cupos a los cuartos de final.

La serie la estaba comandando Envigado tras haber ganado en condición de local con una solitaria anotación de Tomás Soto que les permitió mantener la ventaja en el marcador local y junto con ello concretar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia tras rescatar un valioso empate sin goles en Bogotá.

Envigado eliminó a Millonarios de la Copa BetPlay

Un intenso duelo se vivió en el Estadio de Techo en la ciudad de Bogotá, el cual fue protagonizado por Millonarios y Envigado, los cuales no se pudieron sacar diferencia en el marcador, pero el cual terminó dejando como clasificado al equipo comandado por Andrés Orozco.

El cuadro 'embajador' no pudo hacer valer su condición de local y decepcionó a los cientos de hinchas que todavía le siguen teniendo fe a que la situación deportiva pueda cambiar. Millonarios comandó de principio a fin el partido, pero la falta de definición le terminó dando el protagonismo al guardameta de Envigado tras una gran serie de atajadas a Leonardo Castro, Beckham y Hurtado.