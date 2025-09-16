Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 22:46
Aumenta la crisis de Torres en Millonarios: eliminado de Copa BetPlay
Envigado no tuvo piedad de Millonarios y lo eliminó de la Copa BetPlay.
Los octavos de final de la Copa BetPlay están a punto de llegar a su fin y dos de los protagonistas de una nueva jornada fueron Millonarios y Envigado, los cuales se enfrentaron en la ciudad de Bogotá, en el Estadio de Techo, para definir cuál sería el equipo que se quedaría con uno de los cupos a los cuartos de final.
La serie la estaba comandando Envigado tras haber ganado en condición de local con una solitaria anotación de Tomás Soto que les permitió mantener la ventaja en el marcador local y junto con ello concretar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia tras rescatar un valioso empate sin goles en Bogotá.
Le puede interesar: Millonarios en problemas tras malos resultados: "inviertan o vendan"
Envigado eliminó a Millonarios de la Copa BetPlay
Un intenso duelo se vivió en el Estadio de Techo en la ciudad de Bogotá, el cual fue protagonizado por Millonarios y Envigado, los cuales no se pudieron sacar diferencia en el marcador, pero el cual terminó dejando como clasificado al equipo comandado por Andrés Orozco.
El cuadro 'embajador' no pudo hacer valer su condición de local y decepcionó a los cientos de hinchas que todavía le siguen teniendo fe a que la situación deportiva pueda cambiar. Millonarios comandó de principio a fin el partido, pero la falta de definición le terminó dando el protagonismo al guardameta de Envigado tras una gran serie de atajadas a Leonardo Castro, Beckham y Hurtado.
Millonarios no pudo romper el cero en el marcador y se terminó despidiendo de la competencia, aumentando los problemas de nuevo con sus hinchas y poniendo en duda la contratación de Hernán Torres, quien no hizo un buen planteamiento táctico, los cambios no gustaron ni dieron resultados y ello le terminó costando la eliminación.
¡𝐋𝐚 ‘𝐂𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐇𝐞́𝐫𝐨𝐞𝐬’ 𝐩𝐚𝐬𝐚 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥! 🧡💚— DIMAYOR (@Dimayor) September 17, 2025
𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 @EnvigadoFC a esta nueva fase de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2025 😌#LoDamosTodo pic.twitter.com/hMPKgpezc5
En otras noticias: Millonarios vive otra tormenta en la Liga
Lea también: Millonarios se arma para la Copa y Liga: dos regresos esperados
Próximo partido de Millonarios en la Liga BetPlay
Millonarios regresará a la acción en el marco de la fecha 12 cuando se enfrente ante Fortaleza, uno de los actuales líderes de la competencia. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio El Campín el domingo 21 de septiembre sobre las 14:00 hora Colombia.
Fuente
Antena 2