Autocrítica de Osorio tras clasificación de América: "Soy el responsable de todo"

América de Cali eliminó a Jaguares de Córdoba desde el punto blanco del penal y clasificó a los cuartos de final de la Copa Betplay. El equipo vallecaucano no jugó su mejor encuentro, pero logró el paso a la siguiente fase. Por supuesto las críticas hacia Juan Carlos Osorio no faltaron y por esa razón el técnico dio la cara ante la prensa.

“¿Qué tanta responsabilidad siento yo? El 100%. Soy el responsable de todo lo que aconteció hoy. Responsabilidad mía y solamente mía de lo que pasó en el segundo tiempo”, aseguró el entrenador.

América ganaba 1-0 con gol de Mauricio Gómez desde el primer tiempo, pero Pablo Rojas empató para Jaguares al 82' y llevó la definición a los penales.

“En el segundo tiempo fallamos en la organización defensiva. Se nos salieron de la presión varias veces. Empataron el juego merecidamente. Al final fue un partido de dos tiempos, uno para nosotros y el remate del segundo para ellos”, remarcó.

“Cuando entramos a la tanda de penaltis, cualquier cosa puede pasar. Hoy nuestro jugador más influyente fue Diego Novoa. Entonces estoy feliz por él y por el grupo. Tuvimos la suerte de que tuvo una noche extraordinaria”, puntualizó Osorio.

El entrenador es consciente de los errores de América e intentará corregirlos para los próximos duelos, como ante Deportes Quindío el fin de semana en la liga colombiana.

“El rival arriesga porque no tiene nada que perder, juega todo por ganar y nosotros no supimos aguantar la presión. Igualmente en el tercio medio ofensivo teníamos mucho espacio y hubiéramos podido generar superioridades posicionales y numéricas. Los jugadores no encontraron la manera de hacerlo”, concluyó.