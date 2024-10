‘Barranca’ Herrera no se guardó nada y ‘rajó’ al Cali: “Esto es un fracaso”

Para nadie es un secreto que el panorama del Deportivo Cali no es el mejor desde que quedaron campeones en 2021. La salida de varios jugadores campeones, sumado a las crisis financiera y deportiva abrió grietas en el elenco azucarero y la tarea se le ha puesto complicada a varios directores técnicos que han pasado por la institución.

Uno de ellos, Sergio ‘Barranca’ Herrera aceptó el difícil cargo de tomar las riendas en este punto complicado y todavía no ha podido enderezar el camino dentro de la Copa ni Liga BetPlay. Justamente, este miércoles 23 de octubre, Deportivo Cali enfrentó por la vuelta de los cuartos de final contra América de Cali y no pudo revertir la serie.

La tarea no era para nada fácil de acuerdo con el resultado de la ida de la Copa BetPlay. Perdieron 2-0 en el Pascual Guerrero y un pobre 0-0 sin reacción en Palmaseca acabó con el sueño azucarero. Sergio Herrera, antes de dejarle el cargo a Alfredo Arias tildó de fracaso la campaña que han tenido por la salida prematura en cuartos de final.

SERGIO HERRERA Y EL ANÁLISIS DE LA ELIMINACIÓN

En la rueda de prensa posterior a la eliminación, ‘Barranca’ destacó el intento por revertir la serie por parte de sus jugadores, “nos falta el gol, nos falta mayor regularidad para controlar el juego y ser los dueños de la pelota, así que en eso hay que mejorar. También hay aspectos defensivos por corregir. Sin embargo, con diez hombres en el campo se hizo un gran esfuerzo; se generaron opciones tanto en jugada elaborada como en la pelota quieta”.

Sobre la eliminación, no se guardó nada, pese a siempre defender a sus dirigidos, “no clasificar a la semifinal de la Copa es un fracaso, es doloroso, pero eso no significa que los jugadores sean fracasados. No se logró la clasificación y fracasamos en el intento, pero mis jugadores son extraordinarios seres humanos y grandes futbolistas”.

De la mano con lo anterior, afirmó que sus jugadores han “recibido muchos golpes por no conseguir las victorias y por cargar con el peso de lo que está en juego, pero han mejorado su rendimiento, y buscamos seguir por ese camino. Lo han demostrado en los partidos, sumando algunos puntos. Hemos superado a dos rivales en el promedio y tenemos que seguir sumando".

Finalmente, también descalificó el arbitraje de Carlos Betancur, “el tema arbitral, claro que incide. También influyó la jugada del penal en el Pascual Guerrero. No se entiende cómo el juez central no tuvo el carácter para mantener su decisión tras el llamado del VAR.

Al rival que enfrentamos le han pitado siete penales en la liga, el club al que más le han pitado, y aunque no estoy reclamando nada, eso genera dudas. También afecta que no tengamos a nuestra hinchada; la presencia de los aficionados genera otro ambiente, otra energía, otra emoción para los jugadores. Nos hicieron falta".