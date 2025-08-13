Batacazo en la Copa BetPlay: protagonista de la Liga fue eliminado

El sistema de juego cambió en la Copa BetPlay con la primera fase entre los clubes que no lograron clasificar a los cuadrangulares de la Liga y del Torneo en el primer semestre. Luego, era el turno para los que sí estuvieron en las instancias semifinales de ambas competencias.

Justamente, en la Fase 1B que combinaba a los clasificados de la Liga y Torneo en series de ida y vuelta, fue en donde hubo una gran sorpresa con la eliminación de uno de los candidatos a pelear por el título tanto de la Copa BetPlay como de la máxima categoría.

Como era de esperarse, la mayoría de los clubes del Torneo BetPlay no pudieron en sus respectivas series contra los de la Liga y quedaron eliminados. Sin embargo, Real Cundinamarca fue el equipo que pudo dar el golpe ante un Deportes Tolima que no contó con la suerte deseada.

La serie terminó con un agregado de 3-1 para Real Cundinamarca que dio la sorpresa en Ibagué superando al Deportes Tolima con un marcador de 1-2. En la vuelta, el arquero del cuadro cundinamarqués, Kevin Cataño fue esencial para detener los embates de Kevin Pérez, Gonzalo Lencina, Juan Pablo Nieto y otros referentes.

JAYDER ASPRILLA, EL HÉROE DE REAL CUNDINAMARCA

En el primer partido, los dos goles de Real Cundinamarca en condición de visitante fueron de Jayder Asprilla, una de las figuras del balompié del ascenso que ha dado de qué hablar. Para aguar la clasificación del Deportes Tolima, Asprilla volvió a hacerse presente en el marcador en el partido de vuelta.

Cuando Tolima atacaba para intentar llevar el juego a los lanzamientos desde el punto penal como sí lo pudo hacer el Atlético Huila contra Junior, se gestó un contragolpe del Real Cundinamarca que terminó con la definición de Jayder Asprilla. Un marcador adverso para el cuadro tolimense que deberá concentrarse únicamente en la Liga BetPlay.

Más allá del batacazo por parte del Real Cundinamarca, el elenco bogotano deberá regresar al Torneo BetPlay con la necesidad de sumar de a tres para escalar posiciones, dado que están en la décima casilla en zona de eliminación. Sin embargo, queda mucha tela por cortar y buscan sellar la clasificación para los cuadrangulares.

EL PRÓXIMO RIVAL DEL REAL CUNDINAMARCA: PODRÍA DAR OTRO BATACAZO

Después de dejar a un lado al Deportes Tolima, Real Cundinamarca espera superar la segunda fase de la Copa BetPlay en una serie contra un club de la Liga BetPlay. En este caso, los dirigidos por Juan David Niño deberán dar un nuevo golpe contra el Deportivo Pereira.

Real Cundinamarca sueña latentemente con seguir dando batacazos en la Copa BetPlay, competencia en la que, los del Torneo BetPlay deben demostrar que pueden estar al mismo nivel de la Liga. Ya lo demostraron dejando atrás al Tolima y ahora se verán con el Pereira. Los cundinamarqueses y Atlético FC son los únicos clubes de la segunda división que están en los octavos de final de Copa.