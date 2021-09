'Bolillo' en el cuerda floja: decisión para el partido ante Santa Fe este domingo

Independiente Medellín comienza a perder la paciencia con Hernán Darío Gómez, quien recibió un duro golpe tras quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Betplay. El entrenador ha sido el primero en poner en duda su continuidad frente a los escasos resultados obtenidos con la escuadra antioqueña, ya que la directiva ha apoyado el proceso que adelanta desde comienzos de la temporada 2021.

Vea también: ¿Se va o se queda? 'Bolillo' Gómez se destapó tras eliminación de Medellín

Tras caer frente al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot por 3-1, Gómez se refirió a sus posibilidades de seguir en el Medellín para lo que resta del semestre. “Vamos a reunirnos, uno se va descomponiendo. Para mí las críticas, las redes sociales no me complican. A mí lo que me complica es cuando la hinchada tiene un comportamiento en contra de la familia del Medellín", dijo ‘Bolillo’ ante la prensa.

Por supuesto, la directiva del Medellín analiza la situación, ya que el ‘rojo’ deberá jugar por la octava fecha ante Santa Fe este fin de semana. Aunque había dudas, todo hace pensar que el ‘Bolillo’ volverá a comandar al equipo. Es decir, se queda, pero su futuro inmediato dependerá del resultado ante el conjunto bogotano el domingo venidero.

Le puede interesar: "Haces una falta la h...": Nicole Regnier extraña a James y se la canta a Rueda

"Nos están pasando cosas que se nos salen de las manos dentro de los partidos, no hemos podido sacar triunfos y es doloroso para la hinchada”, agregó Gómez, consumada la eliminación en la Copa Betplay jugando como local. “Lo más doloroso para nosotros es que la hinchada se ‘emberraque’ y eso no me había tocado nunca, es la primera vez”, destacó el entrenador paisa, visiblemente afectado.