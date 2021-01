'Bolillo' Gómez dice que el Medellín "debe mejorar mucho", a pesar del triunfo ante Junior

Independiente Medellín derrotó 2-1 al Junior en el Atanasio Girardot y logró la clasificación a las semifinales de la Copa Betplay. El técnico Hernán Darío Gómez dio su análisis sobre el juego y dejó claro que "falta mucho" para mejorar y plasmar toda su idea en el equipo.

No obstante, es muy importante el triunfo e iniciar así un nuevo proyecto deportivo, eso también lo destacó 'El Bolillo', que regresa al fútbol colombiano para devolverle la gloria al DIM.

“Hubo cosas importantes dentro del trabajo con los 13 días de entrenamiento. Por momentos hubo orden, me gustó el primer tiempo de ambos equipos. No hubo muchas opciones de gol, pero sí mucho trabajo táctico. En el segundo tiempo sentimos la pretemporada, los muchachos fueron encalambrándose, le dimos la pelota al Junior y tapamos los espacios; nos movió, pero no nos inquietaron. Se celebra el triunfo, pero hay que seguir, porque partidos como estos nos muestra dónde hacer énfasis”, declaró Gómez.

Sobre el frente de ataque, 'Bolillo' sabe que todo se debe organizar poco a poco, pero lo positivo es que para él los hombres jugaron bien y hace ilusionar de cara a los próximos enfrentamientos.

"Me deja contento que los delanteros cumplieron y tuvieron opciones, que Agustín (Vuletich) y Leonardo (Castro), son dos muchachos muy trabajadores, muy profesionales y es una gran satisfacción”, indicó.

'Bolillo' también se refirió al comienzo de la liga colombiana donde el DIM debe volver a enfrentar al Junior, pero en el Metropolitano de Barranquilla. “Hace días venimos preparando los partidos de la Liga, siento que debemos mejorar mucho, conocernos más. Hubo momentos que no jugamos bien, por la falta de conocernos, hay que seguir trabajando para no perder la concentración. Esto es de continuidad y de estar compensados en las líneas, estamos buscando lo mejor siempre”, concluyó.

Medellín enfrentará en las semifinales de la Copa Betplay al Deportes Quindío.