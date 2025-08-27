Bucaramanga recibe este miércoles al América de Cali para vivir la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

El club que llega con más novedades es el 'escarlata' que tiene algunas bajas por lesión o decisión técnica.

Siga Bucaramanga vs América EN VIVO 27 de agosto: hora y canal para ver la Copa Betplay

El partido entre Bucaramanga y América por la ida de los octavos de fina en la Copa BetPlay se juega este miércoles 27 de agosto a partir de las 6:00 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio Américo Montanini.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports.