Caldas y Cali recibieron tres goles de equipos de la B; resumen de la ida de fase 1 de Copa Betplay

Inició la Copa Betplay 2023, y en la primera ronda se llevan a cabo enfrentamientos entre un equipo de primera división y uno de segunda, iniciando en la casa del club que milita en el Torneo Betplay.

En ese orden de ideas, una de las llaves más interesante era la protagonizada por Cúcuta y Once Caldas, recordando que los Motilones actualmente militan en la B, mientras que el Once Caldas lucha por la salvación en la primera categoría.

Allí se presentó una sorpresa, pues en la visita de Once Caldas al estadio General Santander, Cúcuta lo derrotó 3-1, siendo un partido en el cual los dueños de casa no pudieron contar con 13 de sus jugadores, debido a que no han sido inscritos por irregularidades en la anterior administración.

Los tantos de este compromiso fueron obra de Jeffrey Zapata (quien marcó doblete) y Jonathan Agudelo mientras que en Once Caldas, el encargado de ,arcar el descuento fue Jorge Luis Cardona.

Asimismo este jueves, el Barranquilla FC recibió a Deportivo Cali en el estadio Metropolitano, y finalmente se firmó un 3-3. Por los locales marcaron Diego Fori, Marlon Carabali y Kevin Padilla; por los Azucareros anotaron Michell Ramos, Jhon Cabal y Kevin viveros.

Así las cosas, estos equipos históricos de la primera división no iniciaron con buen pie su participación en la Copa Betplay.

En otros resultados, Orsomarso le gano 1-0 a Atlético Huila; Jaguares derrotó 2-0 como visitante a Valledupar; Atlético FC venció 2-0 a Envigado FC; Boyacá chico y Real Cartagena empataron 1-1 en Tunja; Alianza Petrolera le ganó 4-1 a Real Santander; y Boca Juniors de Cali perdió en casa 1-0 ante Unión Magdalena.

La vuelta de estos compromisos -la cual dejara a ocho equipos clasificados- se disputará entre el martes 21 y el jueves 23 de febrero.

