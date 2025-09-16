Con el regreso del goleador: Así formará Millonarios en Copa

Vuelve Leo Castro a la titular

Después de la lesión que sufrió en el peroné, el delantero colombiano no había podido volver a ser titular con el equipo embajador, regresó hace dos partidos en la victoria del cuadro embajador frente a Pasto y sumó minutos también en la dolorosa derrota frente a Alianza en la que Millonarios cayó por 3 goles a 0. Para el partido de hoy frente a Envigado en el que Millonarios se juega una final la noticia más esperada se hizo realidad, Leonardo Castro vuelve a ser titular en el equipo embajador que con el regreso de su goleador y mejor jugador buscará remontar el 1-0 sufrido en el partido de ida.

Después de más de 5 meses y tras 170 días el delantero vuelve a ser titular en el cuadro embajador, un jugador clave que hizo notar su ausencia y que en medio de los rumores de renovación todos los hinchas embajadores celebran el regreso del goleador. Leonardo Fabio Castro es el máximo goleador de la plantilla actual de Millonarios en el club con 50 goles y aunque hace tanto tiempo no jugaba sigue siendo el máximo artillero del equipo en lo que va del 2025.