Confirmada la segunda llave de cuartos de final de Copa Betplay 2025

Pese a que no se está cumpliendo con el calendario que realizó Dimayor a inicio de semestre, el cual ha tenido que modificarse por distintos motivos, los torneos siguen avanzando, y en el caso de la Copa Betplay, se confirmó una nueva llave de cuartos de final.

Este martes 9 de septiembre se efectuó el partido entre Independiente Santa Fe y Alianza FC en El Campín por la vuelta de octavos de final, el cual arrojó un marcador de 4-1 en favor de los Leones con goles de Christian Mafla, Ángelo Rodríguez, Yairo Moreno y un autogol de Luis Miguel Mina.

Puede leer: James le mandó un recado a Venezuela tras el 6-3 por Eliminatorias

Así, con este marcador, sumado al 1-1 de la ida, Santa Fe se impuso 5-2 en el global y clasificó a cuartos de final de la Copa Betplay, donde ya tiene rival, pues con antelación se había definido al otro equipo de este lado del cuadro.

Rival de Santa Fe en cuartos de final de Copa Betplay 2025

En cuartos de final de la Copa Betplay 2025, Independiente Santa Fe se enfrentará con Independiente Medellín, siendo posiblemente la serie más llamativa de esta instancia. Aún no hay fechas definidas para los enfrentamientos.