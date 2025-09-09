Actualizado:
Confirmada la segunda llave de cuartos de final de Copa Betplay 2025
El campeón de este torneo obtendrá cupo a la Copa Sudamericana 2026.
Pese a que no se está cumpliendo con el calendario que realizó Dimayor a inicio de semestre, el cual ha tenido que modificarse por distintos motivos, los torneos siguen avanzando, y en el caso de la Copa Betplay, se confirmó una nueva llave de cuartos de final.
Este martes 9 de septiembre se efectuó el partido entre Independiente Santa Fe y Alianza FC en El Campín por la vuelta de octavos de final, el cual arrojó un marcador de 4-1 en favor de los Leones con goles de Christian Mafla, Ángelo Rodríguez, Yairo Moreno y un autogol de Luis Miguel Mina.
Así, con este marcador, sumado al 1-1 de la ida, Santa Fe se impuso 5-2 en el global y clasificó a cuartos de final de la Copa Betplay, donde ya tiene rival, pues con antelación se había definido al otro equipo de este lado del cuadro.
Rival de Santa Fe en cuartos de final de Copa Betplay 2025
En cuartos de final de la Copa Betplay 2025, Independiente Santa Fe se enfrentará con Independiente Medellín, siendo posiblemente la serie más llamativa de esta instancia. Aún no hay fechas definidas para los enfrentamientos.
Lo cierto es que la serie entre Medellín y Santa Fe iniciará en el Estadio Atanasio Girardot y terminará en El Campín, pues la Dimayor determinó que en estos cruces cerraría como local el equipo mejor ubicado en reclasificación de Liga al término del primer semestre.
Cabe recordar que justamente estos dos equipos disputaron la final del primer semestre de Liga Betplay 2025, que en Bogotá terminó 0-0 y en Medellín arrojó un 2-1 en favor del León, dándole su décima estrella.
Posible rival de Medellín o Santa Fe en semifinales de Copa Betplay
El cuadro ya está predeterminado, y este indica que en semifinales de Copa Betplay 2025, el ganador de la serie entre Medellín y Santa Fe se cruzará con el que gane la llave que dispute Deportivo Pereira vs Millonarios o Envigado.
Ahora, se habla de la segunda llave confirmada para cuartos de final, debido a que Junior vs América fue la primera que se confirmó, solo que ese cruce va por el otro lado del cuadro.
