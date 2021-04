Definidas las llaves de fase 3 en la Copa BetPlay con los equipos de primera división

La Copa BetPlay Dimayor 2021 completó su segunda fase con la clasificación de Real Santander, Barranquilla F.C., Llaneros y Boca Juniors de Cali y ahora en la tercera ronda entrarán en acción los equipos de la primera división que no disputan o disputaron un certamen internacional en este año.

Real Santander superó con un global de 5-1 a Leones; Barranquilla derrotó 4-1 a Tigres; Boca Juniors venció 4-3 a Valledupar y Llaneros dejó en el camino con marcador de 1-0 a Real Cartagena.

Lea también: Máyer Candelo ve partidos de Manchester City y cumple tareas que le pone JuanMa Lillo

Tras conocer los cuatro equipos clasificados de la segunda categoría del balompié nacional, la División Mayor del Fútbol Colombiano definió las llaves de la tercera fase en la que inician su participación Patriotas, Jaguares, Atlético Bucaramanga, Envigado, Millonarios, Boyacá Chicó, Medellín, Deportivo Pereira y Once Caldas.

La etapa 3 de la Copa disputará sus partidos de ida en la semana del 28 de junio de la siguiente manera:

Le puede interesar: Millonarios: Bajas y regresos para visitar a América en los cuartos de final de la Liga BetPlay

Llave A: Boyacá Chicó vs Llaneros FC

Llave B: Patriotas Boyacá vs Real Santander

Llave C: Jaguares FC vs Barranquilla FC

Llave D: Deportivo Pereira vs Boca Juniors Cali

Llave E: Alianza Petrolera vs Millonarios FC

Llave F: Independiente Medellín vs Once Caldas

Llave G: Atlético Bucaramanga vs Envigado FC

Los compromisos de vuelta se desarrollarán en la semana del 4 de agosto.