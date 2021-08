Copa BetPlay 2021: Llaves y fechas de los octavos de final

Se realizó este jueves 19 de agosto el sorteo de las llaves de octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2021, después de que Patriotas de Boyacá, Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Pereira, Llaneros, Atlético Bucaramanga, Jaguares de Córdoba y Alianza Petrolera superaran la tercera fase.

En la cuarta ronda, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, La Equidad y Águilas Doradas de Rionegro, que se vio beneficiado por ser el mejor de los no clasificados a certamen internacional en la tabla de la reclasificación, iniciarán su participación.

Precisamente, los equipos que clasificaron desde la tercera ronda iniciarán los octavos de final de visitante y la fase la definirán como local.

Llave 1: Llaneros Vs. La Equidad

Llave 2: Patriotas Vs. Atlético Nacional

Llave 3: Jaguares Vs. América de Cali

Llave 4: Deportivo Pereira Vs. Junior

Llave 5: Alianza Petrolera Vs. Deportivo Pasto

Llave 6: Medellín Vs. Deportivo Cali

Llave 7: Bucaramanga Vs. Santa Fe

Llave 8: Águilas Vs. Tolima

Se tiene previsto que la ronda de octavos de final dispute sus partidos de ida en la semana del 25 de agosto, mientras que la vuelta estaría programada para el 1 de septiembre.

Los cuartos de final estarían programados para la semana del 8 de septiembre y los clasificados a semifinales se conocerían el 15 de septiembre.

La fase semifinal sería entre el 5 y 20 de octubre, mientras que la gran final se disputaría entre el 10 y 24 de noviembre.