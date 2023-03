Copa Betplay 2023: definidos los cruces y localías de la tercera fase

La Copa Betplay continúa su andar, pues luego de la definición de las ocho llaves correspondientes a la segunda fase, este viernes 31 de marzo se cumplió el sorteo de la tercera ronda, la cual cruzará a los equipos que clasificaron recientemente, y será la última sin los equipos que disputan o disputaron torneo internacional en el año en curso.

Copa Betplay 2023: ¿Cuáles son los equip0s clasificados a tercera ronda?

Los ocho clubes que jugarán la próxima ronda del torneo son: Orsomarso, Tigres, Alianza Petrolera, Deportivo Cali, Real Cartagena, Cúcuta Deportivo, Unión Magdalena y Jaguares.

¿Cuáles son las llaves de la tercera ronda de la Copa Betplay 2023?

Así las cosas, luego del sorteo, se determinó que los cruces de la próxima fase de la Copa Betplay 2023 son los siguientes:

Real Cartagena vs Cúcuta Deportivo

Orosmarso vs Alianza Petrolera

Unión Magdalena vs Tigres

Deportivo Cali vs Jaguares

Asimismo, los cruces se definirán a dos partidos, en donde los equipos ubicados en primer lugar oficiarán como locales en la primer duelo, mientras que el juego definitivo será en casa del segundo; definiendo la serie por penaltis en caso de haber igualdad.

Entre tanto, acorde al calendario establecido por Dimayor al inicio de la temporada, la ida de estos compromisos se disputará entre el martes 4 y el jueves 6 de abril; la vuelta se cumplirá entre el martes 2 y el jueves 4 de mayo.

Cabe recordar que a los cuatro equipos que avancen a la cuarta ronda de la Copa Betplay se unirán a los doce equipos mejor ubicados en al tabla de la reclasificación del año anterior.