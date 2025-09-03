Actualizado:
Copa Betplay 2025: Confirmada la primera serie de cuartos de final
Uno de los partidos más llamativos del fútbol colombiano se reeditará en los cuartos del certamen local.
Se confirmó la primera serie de los cuartos de final de la Copa Betplay 2025, que en esta edición ha traído revelaciones; aun así, se tratará de una llave que inmiscuye a dos de los equipos que son denominados 'grandes' en el país.
Pues en cuartos de final de la Copa Betplay se enfrentará América de Cali con Junior de Barranquilla, que son dos serios aspirantes para quedarse con el título de este torneo, el cual entrega una plaza para la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.
América derrotó este miércoles 2-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero, y así le dio vuelta a una serie que llevaba con un gol e contra tras el partido de ida. El primer gol fue de José García en contra y el segundo de Andrés Mosquera Guardia.
Una noche atrás el Junior FC había perdido 0-2 con Atlético FC en el Pascual, por lo que la serie terminó empatada a dos goles, forzando así la definición por cobros desde el punto penal, en la que el Tiburón se impuso 4-1, obteniendo el paso a cuartos.
En ese caso, Junior y América protagonizarán una de las series más llamativas de cuartos de final, cuyas fechas y horarios no están definidos, pero el orden de localías ya se ha conocido por parte de Dimayor. Además ya se sabe el posible rival en 'semis'.
¿Cuándo se juega Junior vs América por Copa Betplay 2025?
Inicialmente las series de cuartos de final de Copa Betplay estaban programadas para las semanadas del 10 de septiembre (ida) y 1 de octubre (vuelta), pero por los movimientos en el calendario podría sufrir modificaciones.
Lo cierto es que la serie entre Junior y América iniciará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y terminará en el Pascual Guerrero de Cali. En los próximos días se confirmarán las fechas.
El rival en semifinales de Junior o América será el ganador de la serie que disputen Atlético Nacional y Once Caldas.
