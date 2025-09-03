Copa Betplay 2025: Confirmada la primera serie de cuartos de final

Se confirmó la primera serie de los cuartos de final de la Copa Betplay 2025, que en esta edición ha traído revelaciones; aun así, se tratará de una llave que inmiscuye a dos de los equipos que son denominados 'grandes' en el país.

Pues en cuartos de final de la Copa Betplay se enfrentará América de Cali con Junior de Barranquilla, que son dos serios aspirantes para quedarse con el título de este torneo, el cual entrega una plaza para la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

América derrotó este miércoles 2-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero, y así le dio vuelta a una serie que llevaba con un gol e contra tras el partido de ida. El primer gol fue de José García en contra y el segundo de Andrés Mosquera Guardia.

Una noche atrás el Junior FC había perdido 0-2 con Atlético FC en el Pascual, por lo que la serie terminó empatada a dos goles, forzando así la definición por cobros desde el punto penal, en la que el Tiburón se impuso 4-1, obteniendo el paso a cuartos.