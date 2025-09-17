Copa Betplay 2025: confirmada la tercera serie de cuartos de final

La Copa Betplay 2025 continúa su curso, y el pasado martes 17 de septiembre se definió la serie entre Envigado y Millonarios por los octavos de final, la cual arrojó un 1-0 en el global que le dio la clasificación a los antioqueños.

Rival de Envigado en cuartos de final de Copa Betplay 2025

Así las cosas, quedó confirmada otra llave, la tercera, de los cuartos de final de la Copa Betplay 2025, en ella, Envigado FC se cruzará con Deportivo Pereira a ida y vuelta para definir a otro semifinalista del certamen.

La llave entre Envigado y Pereira iniciará en el estadio Polideportivo Sur y terminara en el Centenario de Armenia, escenario provisional de los Matecañas, pues el Hernán Ramírez Villegas estará en remodelación hasta diciembre.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de Copa Betplay?

Dimayor aún no ha entregado fechas para los cuartos de final de la Copa Betplay, pero tentativamente los juegos de ida serían entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, y los partidos de vuelta se disputarían en la semana del 7 al 9.