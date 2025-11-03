Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 06:44
Copa Betplay 2025: ¿Cuándo son las semifinales de vuelta?
Dimayor realizó modificaciones en la programación de los juegos.
Dimayor confirmó las fechas y horarios para los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Betplay 2025, que definirán a los dos finalistas del torneo. Los encuentros se disputarán en la segunda semana de noviembre y, según el ente rector del fútbol colombiano, ya no habrá modificaciones en el calendario.
Puede leer: Confirmada la segunda semifinal del Mundial Femenino sub 17
Fechas de las semifinales de la Copa Betplay 2025
El primer duelo de vuelta será el miércoles 12 de noviembre, cuando Independiente Medellín reciba a Envigado en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:00 p. m. El partido de ida entre ambos equipos se jugará en la tarde de este lunes 3 de noviembre en el Polideportivo Sur.
Un día después, el jueves 13 de noviembre, será el turno para el América de Cali, que enfrentará a Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, también desde las 8:00 p. m. El conjunto escarlata tendrá la difícil tarea de remontar la serie tras caer 4-1 en el juego de ida disputado en el Atanasio.
Desde la Dimayor aseguraron que el cronograma fue establecido con anticipación y que las fechas se mantendrán inalterables, garantizando la disponibilidad de los escenarios y la coordinación con los entes de seguridad.
En el caso de la llave entre América y Nacional, los dirigidos por Diego Arias parten con una amplia ventaja y buscarán sellar su paso a la final sin sobresaltos. Por su parte, los de David González apelarán al apoyo de su afición -que volverá luego de una sanción- para intentar una remontada histórica.
La serie entre Medellín y Envigado, por su parte, tiene como favorito al Poderoso. Ambos equipos llegan en buen momento futbolístico y con el objetivo de alcanzar su primera final del año, lo que añade atractivo al clásico antioqueño.
Le puede interesar: [Video] Álvaro Angulo hizo gol y asistencia en Pumas vs Tijuana
La final de la Copa Betplay 2025 está prevista para jugarse en noviembre, con fechas que serán confirmadas una vez se definan los finalistas. La serie en mención entregará un cupo a torneo internacional.
El campeón de la Copa Betplay obtendrá un tiquete para la Copa Sudamericana 2026, desde la fase preliminar, instancia en la que se medirá con otro club del fútbol colombiano para definir el paso a fase de grupos.
Fuente
Antena 2