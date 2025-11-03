Copa Betplay 2025: ¿Cuándo son las semifinales de vuelta?

Dimayor confirmó las fechas y horarios para los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Betplay 2025, que definirán a los dos finalistas del torneo. Los encuentros se disputarán en la segunda semana de noviembre y, según el ente rector del fútbol colombiano, ya no habrá modificaciones en el calendario.

Fechas de las semifinales de la Copa Betplay 2025

El primer duelo de vuelta será el miércoles 12 de noviembre, cuando Independiente Medellín reciba a Envigado en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:00 p. m. El partido de ida entre ambos equipos se jugará en la tarde de este lunes 3 de noviembre en el Polideportivo Sur.

Un día después, el jueves 13 de noviembre, será el turno para el América de Cali, que enfrentará a Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, también desde las 8:00 p. m. El conjunto escarlata tendrá la difícil tarea de remontar la serie tras caer 4-1 en el juego de ida disputado en el Atanasio.

Desde la Dimayor aseguraron que el cronograma fue establecido con anticipación y que las fechas se mantendrán inalterables, garantizando la disponibilidad de los escenarios y la coordinación con los entes de seguridad.