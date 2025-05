Copa Betplay 2025: definidos los grupos y cruces de primera fase

La otra parte de la fase 1 estará compuesta por los 16 clubes que SÍ clasificaron a cuadrangulares de Liga y Torneo Betplay, los cuales se repartirán en ocho llaves de eliminación directa a ida y vuelta. Los cruces serán así:

1ro. Liga vs Tigres FC

2do. Liga vs Real Cartagena

3ro. Liga vs Atlético Huila

4to. Liga vs Real Cundinamarca

5to. Liga vs Cúcuta Deportivo

6to. Liga vs Internacional de Palmira

7mo. Liga vs Patriotas

8vo. Liga vs Jaguares

¿Cuándo se juega la primera ronda de Copa Betplay 2025?

Es pertinente hacer énfasis en que la fase de grupos de Copa Betplay, conformada por los eliminados de las demás competiciones, se jugará entre la última semana de mayo y junio. Los 'playoffs' compuestos por los que sí jugarán cuadrangulares, será entre julio y agosto.