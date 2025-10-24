Copa Betplay 2025: Dimayor anunció fechas y horarios de semifinales

La Copa Betplay 2025 entró en la fase de cuatro clubes y Dimayor confirmó oficialmente la programación de las semifinales, que tendrán acción el 6, 12 y 13 de noviembre. En esta fase estarán tres equipos antioqueños y uno vallecaucano en busca del título y del cupo internacional.

Las llaves quedaron definidas así: Atlético Nacional vs América de Cali y Envigado FC vs Independiente Medellín. La primera serie promete ser una de las más atractivas por la rivalidad histórica entre verdes y escarlatas; mientras que la segunda tendrá un fuerte sabor regional con dos clubes paisas cara a cara.

Programación de las semifinales de Copa Betplay

Teniendo en cuenta que en el estadio de Envigado no hay luminarias, el partido de ida ante el DIM será en la tarde. Se espera que no sea necesario realizar modificaciones a la programación ya establecida así:

IDA

Jueves 6 de noviembre

3:00 p. m.

Envigado vs Independiente Medellín

Polideportivo Sur

7:30 p. m.

Atlético Nacional vs América de Cali

Atanasio Girardot