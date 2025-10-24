Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 13:37
Copa Betplay 2025: Dimayor anunció fechas y horarios de semifinales
Las series de 'semis' inician en Envigado y Medellín.
La Copa Betplay 2025 entró en la fase de cuatro clubes y Dimayor confirmó oficialmente la programación de las semifinales, que tendrán acción el 6, 12 y 13 de noviembre. En esta fase estarán tres equipos antioqueños y uno vallecaucano en busca del título y del cupo internacional.
Puede leer: Nacional: Dimayor tomó una última decisión con Alfredo Morelos
Las llaves quedaron definidas así: Atlético Nacional vs América de Cali y Envigado FC vs Independiente Medellín. La primera serie promete ser una de las más atractivas por la rivalidad histórica entre verdes y escarlatas; mientras que la segunda tendrá un fuerte sabor regional con dos clubes paisas cara a cara.
Programación de las semifinales de Copa Betplay
Teniendo en cuenta que en el estadio de Envigado no hay luminarias, el partido de ida ante el DIM será en la tarde. Se espera que no sea necesario realizar modificaciones a la programación ya establecida así:
IDA
Jueves 6 de noviembre
3:00 p. m.
Envigado vs Independiente Medellín
Polideportivo Sur
7:30 p. m.
Atlético Nacional vs América de Cali
Atanasio Girardot
VUELTA
Miércoles 12 de noviembre
8:00 p. m.
Independiente Medellín vs Envigado
Atanasio Girardot
Jueves 13 de noviembre
8:00 p. m.
América de Cali vs Atlético Nacional
Pascual Guerrero
Dimayor recordó que el orden de las localías se definió de acuerdo con la reclasificación de la Liga Betplay al cierre del primer semestre, criterio que también se mantendrá para la final del torneo.
Le puede interesar: Un colombiano va por un récord en la Vuelta a Guatemala 2025
Como antecedente, Medellín eliminó a Santa Fe, y Envigado hizo lo propio ante Pereira por penaltis; en la conformación de la otra serie, América superó a Junior a través de los cobros desde el punto penal y Atlético Nacional venció cómodamente Once Caldas.
El campeón de Copa Betplay irá a la Sudamericana 2026
Es pertinente recordar que el campeón de la Copa Betplay 2025 obtendrá un cupo directo a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que se enfrentará con otro club colombiano a un solo partido por un cupo en la fase de grupos.
🟢 ¡Prográmate para los partidos por las 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2025! 👏— DIMAYOR (@Dimayor) October 24, 2025
🔗 https://t.co/WNe8VYIYXq#LoDamosTodo pic.twitter.com/rsfYVm8vGh
Fuente
Antena 2