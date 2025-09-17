Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 19:24
Copa BetPlay 2025; programación oficial de los cuartos de final
La Dimayor anunció las fechas de los partidos que tendrá esta fase del torneo.
Este miércoles 17 de septiembre, la Dimayor dio a conocer la programación oficial de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025, competencia que recordemos para este año cambió su formato y que dará al campeón un cupo a la próxima Copa Sudamericana.
Solo falta un partido para que se definan todas las llaves de cuartos de final, el que será protagonizado por Once Caldas y el Deportivo Pasto el próximo miércoles 1 de octubre en el Estadio Palogrande, serie que la va ganando el equipo blanco de Manizales tras el triunfo 2-1 en el duelo de ida de los octavos de final.
Programación oficial de los cuartos de final en la Copa BetPlay 2025
Para esta fase del certamen no se encuentran equipos de la Segunda División del fútbol colombiano, demostrando el poderío de los clubes de la Liga BetPlay, donde habrá grandes contiendas con equipos que aspiran a pelear el título.
Partidos de ida:
Independiente Medellín vs. Santa Fe el miércoles 24 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Atanasio Girardot.
Junior vs. América de Cali el jueves 2 de octubre a las 8:00 p.m. en el Metropolitano.
Envigado vs. Deportivo Pereira el martes 7 de octubre a las 3:00 p.m. en el Polideportivo Sur.
Partidos de vuelta:
Santa Fe vs. Independiente Medellín el miércoles 1 de octubre a las 8:00 p.m en El Campín.
América de Cali vs. Junior el miércoles 15 de octubre a las 8:20 p.m. en el Pascual Guerrero.
Deportivo Pereira vs. Envigado el martes 21 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Centenario de Armenia.
Atlético Nacional espera rival
El equipo ‘verdolaga’, que avanzó a los cuartos de final luego de eliminar al Deportes Quindío, espera rival en la siguiente ronda de la copa tras el partido entre Once Caldas y Deportivo Pasto, así que de momento no se anuncia programación oficial para la serie que protagonizará el conjunto antioqueño.
Fuente
Antena 2