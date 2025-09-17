Copa BetPlay 2025; programación oficial de los cuartos de final

Programación oficial de los cuartos de final en la Copa BetPlay 2025

Para esta fase del certamen no se encuentran equipos de la Segunda División del fútbol colombiano, demostrando el poderío de los clubes de la Liga BetPlay, donde habrá grandes contiendas con equipos que aspiran a pelear el título.

Partidos de ida:

Independiente Medellín vs. Santa Fe el miércoles 24 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Atanasio Girardot.

Junior vs. América de Cali el jueves 2 de octubre a las 8:00 p.m. en el Metropolitano.

Envigado vs. Deportivo Pereira el martes 7 de octubre a las 3:00 p.m. en el Polideportivo Sur.

Partidos de vuelta:

Santa Fe vs. Independiente Medellín el miércoles 1 de octubre a las 8:00 p.m en El Campín.

América de Cali vs. Junior el miércoles 15 de octubre a las 8:20 p.m. en el Pascual Guerrero.

Deportivo Pereira vs. Envigado el martes 21 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Centenario de Armenia.