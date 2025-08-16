Cargando contenido

Copa BetPlay 2025: programación oficial de los octavos de final

La Dimayor aplicó un nuevo formato para esta competencia en este 2025.

Este sábado 16 de agosto, la Dimayor dio a conocer la programación oficial de los partidos de octavos de final en la Copa BetPlay 2025, competencia que recordemos tiene todavía dos cruces de la fase anterior pendientes por disputarse. 

Millonarios debe todavía enfrentar el partido de vuelta de los dieciseisavos de final contra el Real Cartagena (programado para el próximo martes 26 de agosto), contienda que en el juego de ida disputado en El Campín de Bogotá quedó 3-1 a favor del cuadro ‘albiazul'.

Por su parte, Once Caldas tiene programado el partido de vuelta contra Patriotas, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 22 de agosto y donde el conjunto de Manizales llega con ventaja luego de imponerse con autoridad y por goleada 6-0 en el duelo de ida disputado en el Estadio Palogrande. 

Programación oficial de los octavos de final de la Copa BetPlay 2025: 

Martes 26 de agosto: 

Junior vs. Atlético FC a las 6:30 p.m. 

Deportivo Pereira vs. Real Cundinamarca a las 7:00 p.m. 

Miércoles 27 de agosto: 

Fortaleza vs. Independiente Medellín a las 3:00 p.m. 

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali a las 6:30 p.m. 

Atlético Nacional vs. Deportes Quindío a las 8:30 p.m. 

Jueves 28 de agosto: 

Alianza FC vs. Independiente Santa Fe a las 4:00 p.m. 

*Los equipos alineados a la derecha empezarán la serie en condición de local*. 

Las dos series que quedan pendientes de programación: 

En el comunicado publicado por la Dimayor, la entidad que regula el fútbol colombiano deja claro que quedan dos series pendientes de programación, a la espera de los resultados en el partido de vuelta de los compromisos entre Real Cartagena vs. Millonarios y Patriotas vs. Once Caldas. 

Cabe mencionar que el Deportivo Pasto espera rival del vencedor en la serie protagonizada por el cuadro ‘embajador’ y el conjunto heroico, mientras que la ‘Cantera de Héroes’ del Envigado tendrá que enfrentar al ganador de la contienda entre el equipo de Manizales y Patriotas. 

