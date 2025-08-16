Copa BetPlay 2025: programación oficial de los octavos de final

Este sábado 16 de agosto, la Dimayor dio a conocer la programación oficial de los partidos de octavos de final en la Copa BetPlay 2025, competencia que recordemos tiene todavía dos cruces de la fase anterior pendientes por disputarse.

Millonarios debe todavía enfrentar el partido de vuelta de los dieciseisavos de final contra el Real Cartagena (programado para el próximo martes 26 de agosto), contienda que en el juego de ida disputado en El Campín de Bogotá quedó 3-1 a favor del cuadro ‘albiazul'.

Por su parte, Once Caldas tiene programado el partido de vuelta contra Patriotas, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 22 de agosto y donde el conjunto de Manizales llega con ventaja luego de imponerse con autoridad y por goleada 6-0 en el duelo de ida disputado en el Estadio Palogrande.

