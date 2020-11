Copa BetPlay: así se jugarán los cuartos de final tras la clasificación de Pasto

Se definieron en la noche del pasado miércoles 25 de noviembre los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2020 después de que Deportivo Pasto eliminará en los octavos de final a Real San Andrés en duelo que había sido aplazado debido al paso del huracán Iota por la isla.

El duelo en el estadio Erwin O'neill terminó con marcador de 1-1 y el cuadro 'volcánico' se impuso en los lanzamientos desde el punto penal 2-4.

🔴 🔵 🟡La #CULTURAPASTO superó el examen en la COPA COLOMBIA.



🇹🇩 En el 2021 lucharemos por ganar el certamen que actualmente reúne a los equipos de primera y segunda división. pic.twitter.com/8TI8QEb8kG — Deportivo Pasto Se queda en 🏡 (@DeporPasto) November 26, 2020

De esta manera, Deportivo Pasto, Independiente Medellín, Deportes Quindío, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Alianza Petrolera, Junior FC y América de Cali se convirtieron en los ocho equipos clasificados a los cuartos de final del certamen.

COPA BETPLAY DIMAYOR 2020

CUARTOS DE FINAL

Llave A: Deportivo Pasto vs. América de Cali

Llave B: Independiente Medellín vs. Junior FC

Llave C: Deportes Quindío vs. Alianza Petrolera

Llave D: Deportes Tolima vs. Atlético Nacional