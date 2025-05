Copa Betplay: así será el innovador formato en 2025

En cuanto a la fase 1B de la Copa Betplay, se disputará entre julio y agosto; además, estará conformada por 16 equipos: los ocho clasificados a cuadrangulares tanto de Liga como de Torneo Betplay.

El formato de esta fase indica que habrá ocho llaves a ida y vuelta, en donde se enfrentará clubes de primera división ante clubes de segunda, así: 1ro. Liga vs 8vo. Torneo, 2do. Liga vs 7mo. Torneo, 3ro. Liga vs 6to. Torneo, 4to. Liga vs 5to. Torneo, 5to. Liga vs 4to. Torneo, 6to. Liga vs 3ro. Torneo, 7mo. Liga vs 2do. Torneo y 8vo. Liga vs 1ro. Torneo.

La segunda fase de la Copa Betplay, correspondiente a octavos de final, permitirá llaves a ida y vuelta en donde se cruzarán los clasificados de cada grupo ante los vencedores de las series de playoff (Liga vs Torneo). A partir de allí, el cuadro ya queda demarcado para cuartos (tercera fase), semifinales (cuarta) y final (quinta).