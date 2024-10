Una vez se sorteó la fase final de la Copa Betplay, la Dimayor se puso la pilas y definió el calendario para los cuartos de final que iniciarán la siguiente semana con el clásico más esperado.

Primero es necesario tener en cuenta que las llaves quedaron conformados de la siguiente forma: América vs Cali, Pasto vs Bucaramanga, Jaguares vs Nacional y Boyacá Chicó vs Medellín.

Así las cosas, el primer partido será el de 'escarlatas' con 'azucareros' para el próximo 17 de octubre en el Pascual Guerrero sobre las 6:40 pm.

Copa Betplay: confirmado calendario para cuartos de final

Partidos de ida:

1. América vs Cali

Jueves, 17 de octubre - 6:40 pm

Estadio Pascual Guerrero

2. Pasto vs Bucaramanga

Jueves, 17 de octubre - 8:40 pm

Estadio La Libertad

3. Jaguares vs Nacional

Sábado, 19 de octubre - 5:00 pm

Estadio Jaraguay

4. Boyacá Chicó vs Medellín

Lunes, 21 de octubre - 7:00 pm

Estadio La Independencia

Partidos de vuelta:

1. Cali vs América

Miércoles, 23 de octubre - 7:00 pm

Estadio Palmaseca

2. Bucaramanga vs Pasto

Jueves, 24 de octubre - 6:30 pm

Estadio Américo Montanini

3. Nacional vs Jaguares

Jueves, 24 de octubre - 8:30 pm

Estadio Atanasio Girardot

4. Medellín vs Boyacá Chicó

Vienes, 25 de octubre - 8:30 pm

Estadio Atanasio Girardot