Copa BetPlay: Definidas las llaves y fechas de los octavos de final

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano realizó este viernes 8 de abril el sorteo de los octavos de final de la Copa BetPlay en donde entrarán en acción los clubes que clasificaron a certamen internacional en el 2022.

A pesar de que resta conocer el clasificado de la serie entre Deportivo Pereira y Águilas Doradas, desde la tercera ronda lograron el boleto a octavos de final Unión Magdalena, Tigres FC, Jaguares FC, Fortaleza CEIF, Once Caldas, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe.

La cuarta ronda de la Copa BetPlay se desarrollará en duelos de ida y vuelta en donde los clubes que avanzaron desde la tercera fase serán visitante en el primer partido y locales en la definición.

Se tiene previsto que los compromisos de ida de los octavos de final se disputen el 20 de abril, mientras que la vuelta se jugaría el 11 de mayo.

Llaves de octavos de final en la Copa BetPlay 2022:

Llave 1: Unión Magdalena vs América de Cali

Llave 2: Fortaleza CEIF vs Deportivo Cali

Llave 3: Tigres FC vs Independiente Medellín

Llave 4: Once Caldas vs Atlético Nacional

Llave 5: Independiente Santa Fe vs Junior

Llave 6: (Águilas Doradas/Deportivo Pereira) vs Deportes Tolima

Llave 7: Jaguares FC vs Millonarios

Llave 8: Atlético Bucaramanga vs La Equidad

El campeón de la Copa BetPlay será "Colombia 4" en la Copa Conmebol Libertadores del 2023.