Copa Betplay: Envigado venció a Once Caldas... y más resultados de la fase 3

En juego correspondiente el partido de ida de la fase 3 de la Copa Betplay, Envigado derrotó a Once Caldas en el Parque Estadio Sur con marcador de 3-0 y tomó ventaja en la llave que se definirá la próxima semana en Manizales y que depositará al ganador en los octavos de final.

El equipo naranja abrió el marcador a los 2 minutos de juego por medio de Juan Manuel Zapata y así los manizalitas tuvieron la desventaja durante todo el partido, pero no la supieron revertir a pesar de las andanzas en ataque de Dayro Moreno y algunas jugadas polémicas.

En el segundo tiempo, Once Caldas recibió otro gol tempranero por medio de Édison López a los 53 minutos y sepultó sus esperanzas de llevarse un buen resultado para Manizales, dando desconcierto al técnico Bodhert que en esta oportunidad no pudo imprimirle mejoría a su equipo.

El lapidario 3-0 llegó en el último minuto luego de una falta del 'Pecoso' Correa sobre Yeison Guzmán que fue decretada como penal por el juez central. El mismo damnificado cobró fuerte al ángulo y cerró el partido.

En otros resultados de la jornada de miércoles, Deportivo Pereira derrotó 1-0 a Tigres en el Hernán Ramírez Villegas, Jaguares cayó como local ante el Deportes Quindío 0-1, La Equidad perdió en Bogotá 2-1 con el Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó empató 1-1 con Real San Andrés en Tunja.

La jornada se completará este miércoles con los partidos Rionegro Águilas vs Leones, Bucaramanga vs Alianza Petrolera y Patriotas vs Santa Fe.

La vuelta de la tercera fase se jugará la próxima semana y los octavos de final se jugarán en enero del año 2021 en un atípico calendario por cuenta de la pandemia.