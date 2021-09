Copa BetPlay: La Equidad y Tolima no se hicieron daño en la ida de los cuartos de final

En el tercer partido disputado por la ida de los cuartos de final, los protagonistas no se sacaron ventaja. La Equidad y Deportes Tolima no lograron hacerse daño en el juego disputado en el estadio Metropolitano de Techo, que a diferencia de El Camín, aún no ha recibido el aval para contar con la presencia de espectadores.

El partido inició con dos equipos muy prevenidos, que trataron de esperar a que el rival fuera quien mostrara la intención de hacer daño, sin embargo se vio muy poca intensidad; de hecho, fue más protagonista el juego fuerte en la mitad de la cancha y el partido se vio interrumpido por las constantes faltas. Finalizó la primera etapa sin goles pero con un amonestado, Juan Mahecha por el lado de los locales.

En el segundo tiempo, fue Stalin Motta, también de Equidad quien vio la tarjeta amarilla, y sobre los diez minutos del complemento se empezaron a ver los cambios, por los locales hubo cuatro: Mantilla, Duarte, Lima y Castro ingresaron por Motta, Mahecha, Hernández y Palacios; mientras que Deportes Tolima tuvo el ingreso de Junior Hernández por Leyvin Balanta.

Más adelante continuó el juego brusco, y fueron Joan Castro y John García los amonestados por Equidad, mientras que por los visitantes, fue Gustavo Ramírez quien vio la amarilla. Faltando 17 minutos para finalizar el compromiso, Hernán Torres, técnico de Tolima trató de generar más apariciones en ataque con el ingreso de Juan Fernando Caicedo por Gustavo Ramírez.

A falta de diez minutos para finalizar el encuentro, Alexis García mandó al terreno de juego a Kevin Salazar por Carlos Rodríguez, con la intención de tener más dominio de la pelota y generar opciones de gol, las cuales no se vieron reflejadas. Por su parte, al 87' Daniel Moreno ingresó por Omar Albornoz en Tolima, y un minuto después fue amonestado William Cuesta.

Sobre el final, Diego Valdés por La Equidad, y Juan David Ríos y Julián Quiñones por Tolima, vieron la tarjeta amarilla. Final en el estadio de Techo, con un marcador 0-0, con varios amonestados, en donde fueron muy poquitas las opciones de gol.

Así, se queda a la espera del partido de vuelta del próximo jueves, a partir de las 5:30 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro; recordando que el ganador de esta llave, afrontará la semifinal ante el vencedor entre Deportivo Pasto y Deportivo Pereira.