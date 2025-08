Copa Betplay: Patriotas vs Once Caldas se aplaza, ¿por qué y cuándo se juega?

Durante la primera semana de agosto se tenían previstos los partidos de vuelta de la fase 1B de Copa Betplay, y ya dos de ellos tuvieron desarrollo, arrojando la clasificación de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe; no obstante, hay un juego que tendrá que ser aplazado.

Han confirmado que el partido Patriotas vs Once Caldas será postergado como consecuencia del paro minero que se adelanta en Boyacá y Cundinamarca. Los bloqueos de las vías que conectas a estos departamentos con otras zonas del país impidieron la disputa del compromiso deportivo.

Puede leer: Confirmado: sí habrá Vuelta a Colombia este miércoles; recorrido y altimetría de la etapa 6

Pese a que Dimayor no ha hecho oficial que el partido se mueva, parece difícil que se lleve a cabo en la fecha inicial, pues a delegación de Once Caldas no pudo conectar con Tunja y por ende es necesario que se postergue el compromiso de vuelta de la serie ante Patriotas.

¿Cuándo debía jugarse el partido Patriotas vs Once Caldas y cuál es la nueva fecha?

Inicialmente el partido Patriotas vs Once Caldas debía disputarse este miércoles 6 de agosto a las 6:00 p. m. en el estadio La Independencia de Tunja; ahora, no hay un espacio para reprogramar el encuentro en los próximos días, debido a que el Blanco Blanco se alista para afrontar los octavos de final de Copa Sudamericana en las dos semanas siguientes.