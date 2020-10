Copa BetPlay: sorteo, clasificados y fechas de los octavos de final

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano comunicó este viernes 30 de octubre que el sorteo para definir la llaves de los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2020 se llevará a cabo el próximo lunes 2 de noviembre después del encuentro entre Real Cartagena y Atlético Huila por el Torneo BetPlay.

Igualmente, la Dimayor recordó que la cuarta ronda del certamen enfrentará a Envigado, Quindío, Pereira, Rionegro Águilas, Real San Andrés, Santa Fe, Cúcuta Deportivo y Alianza Petrolera, club clasificados de la tercera fase, contra las ocho instituciones de la primera división que clasificaron a alguna competencia internacional para este 2020. (América, Deportivo Cali, Millonarios, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Medellín, Junior y Deportivo Pasto.

Los octavos de final tendrán sembrados a los equipos clasificados de la siguiente manera:

• Llave 1 – Real San Andrés VS Sorteo

• Llave 2 – Deportivo Pereira VS Sorteo

• Llave 3 – Deportes Quindío VS Sorteo

• Llave 4 – Águilas Doradas VS Sorteo

• Llave 5 – Cúcuta Deportivo VS Sorteo

• Llave 6 – Alianza Petrolera VS Sorteo

• Llave 7 – Envigado FC VS Sorteo

• Llave 8 – Independiente Santa Fe VS Sorteo

Los equipos que clasificaron a campeonatos internacionales serán sorteados para cada de las llaves, teniendo en cuenta que los octavos de final se jugarán a partido único y el club que oficializará como local será el que había disputado las anteriores fases de la Copa BetPlay.