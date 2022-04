Copa Betplay: Unión y Fortaleza se reportaron con triunfo; resumen de la ida de fase 3

La tercera fase de la Copa Betplay 2022 dio inicio este miércoles 30 de marzo con cinco compromisos, en donde se presentó una victoria local, una visitante y tres empates.

La jornada dio inicio con el partido entre Envigado y Atlético Bucaramanga, el cual cerró con un 0-0 que deja una lleva abierta previo al duelo de vuelta que se efectuará en el Alfonso López.

Posteriormente, Unión Magdalena y Real Santander se vieron las caras en un partido que finalizó 3-1 para los samarios, siendo una llave que se definirá en el estadio Villaconcha de Piedecuesta.

Tras esto, en un duelo que fue interrumpido por la fuerte lluvia, Cortuluá perdió 1-0 como local ante Fortaleza y tendrá que viajar a Bogotá con la intención de ganar.

Más tarde se presentó un nuevo 0-0, pues Patriotas y Tigres no se sacaron ventajas en el estadio La Independencia y todo se definirá en Metropolitano de Techo.

Y por último, Alianza Petrolera recibió en el Daniel Villa Zapata a Jaguares, finalizando el duelo con un 1-1 que también deja una serie abierta a definirse en el Jaraguay.

Entonces, todo se definirá en la semana próxima, recordando que Real Santander vs Unión Magdalena, Tigres vs Patriotas y Jaguares vs Alianza se jugarán el miércoles 6 de abril; Fortaleza vs Cortuluá y Quindío vs Caldas se cumplirán el jueves 7.

Asimismo, mañana 31 de marzo continuará la acción de la ida de la fase 3 con los duelos Once Caldas vs Deportes Quindío a las 6:00, y Pasto será local de Santa Fe a las 8:00 de la noche.