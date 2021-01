Cruz Real, tras eliminación de América ante Pasto: "Estoy conforme, no contento"

América de Cali no logró clasificar a las semifinales de la Copa Betplay. El equipo 'Escarlata' cayó desde el punto blanco del penal ante el Deportivo Pasto luego de empatar 1-1 en los 90 minutos.

El técnico Juan Cruz Real dio sus descargos de la primera eliminación del bicampeón colombiano en este 2021. El estratega aseguró que se siente "conforme" con el juego de sus dirigidos, teniendo en cuenta que fue el primer partido del año; no obstante, asegura que no está contento porque América es un club que debe pelear para ganar todo.

“Me quedo tranquilo con el esfuerzo que han hecho los jugadores. Ahora nos toca prepararnos para todo lo que se viene, tenemos cosas importantes por jugar, así que vamos para adelante”, dijo Cruz Real, que se siente orgulloso del desempeño de cada uno de sus dirigidos, a pesar de la derrota.

Conseguir siempre una victoria, esa es la consigna del América de Cali y Cruz Real lo sabe. En este año las metas son claras: la liga local y la Copa Libertadores.

“El objetivo de este club siempre es ganar, apuntar al campeonato y prepáranos para la competencia internacional. Siempre estamos pensando en representar al equipo de la mejor manera”, resaltó.

Sobre el partido como tal, el timonel dio su balance y señaló que América no perdió en los 90 minutos y eso fue positivo al ser el primer juego de 2021. “Estoy conforme, no contento, porque el partido no lo perdimos. Pero lamentablemente así son los penaltis. La otra vez con Santa Fe estuvimos muy bien y esta vez nos tocó perder”, indicó.

Por último, el estratega destacó que utilizó una plantilla de futbolistas jóvenes que pueden ir teniendo mayor experiencia. “En línea generales tuvimos las más claras, nos faltó finalizar la jugada, pero bueno. Jugamos con muchos jóvenes y esto sirve para que ellos agarren experiencia”, concluyó.

'Los Diablos Rojos' inician su camino en la liga este domingo en el duelo ante Patriotas en condición de visitante.