¿Cuándo son las semifinales de Copa Betplay 2025?
Las localías se definieron con base en la reclasificación al término del primer semestre.
La Copa Betplay 2025 entra en su penúltimo tramo y ya están definidos los cruces y el orden de localías para las semifinales del certamen en el que participaron 36 clubes. En 'semis' habrá tres equipos antioqueños y uno vallecaucano que buscarán llegar a la gran final.
Las llaves de semifinales son Atlético Nacional vs América de Cali y Envigado FC vs Independiente Medellín. Inicialmente la primera es una serie pareja y en la segunda hay favoritismo para el Poderoso.
Fechas y localías de las semifinales de Copa Betplay
Los partidos de ida se disputarán el 5 o 6 de noviembre, mientras que los de vuelta se jugarán entre el miércoles 12 y jueves 13 del mismo mes, aunque aún falta la confirmación oficial de Dimayor.
En la primera semifinal, Nacional y América abrirán la serie en el Atanasio Girardot de Medellín, mientras que el encuentro decisivo se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde se definirá el primer finalista.
La otra llave tendrá un sabor netamente antioqueño: Envigado FC recibirá a Independiente Medellín en el Polideportivo Sur, y la definición se trasladará luego al Atanasio Girardot, donde el Poderoso buscará sellar su paso a la final.
Es pertinente recordar que las localías se establecieron según la posición de los clubes en la reclasificación de la Liga Betplay al cierre del primer semestre del año, algo determinado por la Dimayor.
El orden de las localías no solo aplica para las semifinales, sino también para la gran final, que se disputará bajo el mismo criterio de reclasificación al corte del 30 de junio de 2025.
Como antecedente, Medellín eliminó a Santa Fe, Envigado dejó en el camino a Pereira, América superó a Junior y Atlético Nacional venció a Once Caldas, consolidando así unas semifinales con historia, rivalidad y promesa de grandes emociones.
