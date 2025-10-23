¿Cuándo son las semifinales de Copa Betplay 2025?

La Copa Betplay 2025 entra en su penúltimo tramo y ya están definidos los cruces y el orden de localías para las semifinales del certamen en el que participaron 36 clubes. En 'semis' habrá tres equipos antioqueños y uno vallecaucano que buscarán llegar a la gran final.

Las llaves de semifinales son Atlético Nacional vs América de Cali y Envigado FC vs Independiente Medellín. Inicialmente la primera es una serie pareja y en la segunda hay favoritismo para el Poderoso.

Fechas y localías de las semifinales de Copa Betplay

Los partidos de ida se disputarán el 5 o 6 de noviembre, mientras que los de vuelta se jugarán entre el miércoles 12 y jueves 13 del mismo mes, aunque aún falta la confirmación oficial de Dimayor.

En la primera semifinal, Nacional y América abrirán la serie en el Atanasio Girardot de Medellín, mientras que el encuentro decisivo se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde se definirá el primer finalista.