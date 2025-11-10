Definido el primer clasificado a la final de la Copa Betplay 2025
El Atanasio Girardot fue testigo de la primera semifinal del torneo que reúne a equipos de la A y la B en Colombia.
La Copa Betplay 2025 ya tiene a su primer finalista confirmado. Este lunes 10 de noviembre, Independiente Medellín empató 1-1 con Envigado en el estadio Atanasio Girardot y, gracias al triunfo 1-0 conseguido en el partido de ida en el Polideportivo Sur, selló su clasificación a la gran final del certamen.
El encuentro arrancó con una propuesta ambiciosa del cuadro naranja, que salió decidido a revertir la serie. El equipo dirigido por Andrés Orozco encontró premio a su esfuerzo al minuto 35, cuando Bayron Garcés transformó en gol un penalti.
Sin embargo, la reacción del Medellín fue inmediata. Solo tres minutos después, al 38’, Diego Moreno definió con fuerza para poner el empate, desatando la celebración de la hinchada roja en el Atanasio.
El tramo final del primer tiempo mantuvo la intensidad, con Envigado presionando alto y el DIM apostando por la calma y la tenencia del balón. Cada disputa en el mediocampo se jugó con la tensión propia de una semifinal.
Durante la segunda parte, el ritmo bajó y el marcador no volvió a moverse. Medellín supo manejar la ventaja global y resistir los intentos ofensivos del conjunto visitante, que careció de claridad en el último tercio del campo.
Con el 1-1 definitivo, el equipo de Alejandro Restrepo se impuso en la serie por 2-1 en el global, asegurando su lugar en la final y un cupo en la Copa Sudamericana 2026.
El DIM, además, alcanza su segunda final del año, luego de haber sido subcampeón en la Liga Betplay 2025-I frente a Independiente Santa Fe, consolidando así el proyecto deportivo de Restrepo, que deberá ratificarse con un título.
¿Cuándo se conoce el rival de Medellín en la final de Copa Betplay?
El rival de Medellín saldrá del duelo entre América de Cali y Atlético Nacional, que se disputará el domingo 16 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero desde las 5:00 p. m. (hora local). En la serie, los antioqueños parten con ventaja tras imponerse 4-1 en la ida.