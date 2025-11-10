Definido el primer clasificado a la final de la Copa Betplay 2025

La Copa Betplay 2025 ya tiene a su primer finalista confirmado. Este lunes 10 de noviembre, Independiente Medellín empató 1-1 con Envigado en el estadio Atanasio Girardot y, gracias al triunfo 1-0 conseguido en el partido de ida en el Polideportivo Sur, selló su clasificación a la gran final del certamen.

El encuentro arrancó con una propuesta ambiciosa del cuadro naranja, que salió decidido a revertir la serie. El equipo dirigido por Andrés Orozco encontró premio a su esfuerzo al minuto 35, cuando Bayron Garcés transformó en gol un penalti.

Sin embargo, la reacción del Medellín fue inmediata. Solo tres minutos después, al 38’, Diego Moreno definió con fuerza para poner el empate, desatando la celebración de la hinchada roja en el Atanasio.

El tramo final del primer tiempo mantuvo la intensidad, con Envigado presionando alto y el DIM apostando por la calma y la tenencia del balón. Cada disputa en el mediocampo se jugó con la tensión propia de una semifinal.