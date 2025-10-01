Definido el primer semifinalista de la Copa BetPlay en Bogotá

El Estadio Metropolitano de Techo, fue el escenario deportivo que le abrió las puertas a un nuevo duelo entre Independiente Medellín vs Santa Fe y el cual dejó como clasificado a la siguiente instancia de la Copa BetPlay al 'poderoso de la montaña'.

El equipo encabezado por Alejandro Restrepo logró una remontada poco esperada por los fanáticos de ambas escuadras, ya que logró eliminar a Santa Fe tras imponerse por 3-0 en la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025. Este resultado, sumado al marcador global, le permitió al equipo paisa avanzar a semifinales con autoridad.

Le puede interesar: Santa Fe sorprende y confirma a su técnico

Así fue la victoria de Medellín sobre Santa Fe

El duelo arrancó con intensidad y dominado por el Medellín. La presión visitante surtió efecto rápidamente y justo sobre el minuto 28, Francisco Fydriszewski fue el encargado de abrir el marcador tras una falla en la defensa de Santa Fe, definiendo con frialdad dentro del área.

Santa Fe no pudo reaccionar a tiempo y se fue al vestuario con la desventaja en el marcador, pero aún con vida al menos para la definición desde el punto penal. Lamentablemente al cuadro 'cardenal' le faltó eficacia y los espacios comenzaron a ser aprovechados por Medellín, el cual si supo concretar el segundo gol Al minuto 77, nuevamente Fydriszewski recibió un centro y con otra definición certera marcó el 2-0 que ya colocaba al DIM en ventaja global.