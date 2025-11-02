Diego Arias se quitó méritos tras golear al América: "eso lo tengo claro"

Diego Arias se quitó méritos tras la goleada ante el América

El entrenador colombiano de 40 años lleva 10 partidos dirigiendo a Nacional y de momento no ha sufrido derrotas, registrando 8 victorias y 2 empates desde su llegada al banquillo para reemplazar a Javier Gandolfi.

Un rendimiento digno de aplausos que ha dejado en evidencia su buen trabajo como director técnico, recordando que las directivas de Nacional decidieron ratificarlo como entrenador en jefe tras asumir sus primeros partidos de manera interina.

“Hay una cosa que tengo clara y es que el técnico no entra a la cancha y juega los partidos, todos estos resultados son de los jugadores, de la forma en la que estamos unidos para en cada segundo del partido tomar las mejores decisiones, no es un trabajo solo mío, desde muchas áreas de Nacional se trabaja en eso, desde mucho tiempo se trabaja en una estructura, pero tiene mucho que ver con los jugadores”, aseguró el DT.