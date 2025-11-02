Actualizado:
Diego Arias se quitó méritos tras golear al América: "eso lo tengo claro"
El entrenador colombiano está invicto desde su llegada al banquillo 'verdolaga'.
El Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido protagonizado por Atlético Nacional y el América de Cali, duelo correspondiente al juego de ida de una de las semifinales de la Copa BetPlay 2025.
El partido terminó con una goleada por 4-1 para el equipo ‘verdolaga’, que mostró especialmente su poder ofensivo y también su buena labor en defensa, que solo encajó un gol en contra en los minutos finales del compromiso.
Diego Arias se quitó méritos tras la goleada ante el América
El entrenador colombiano de 40 años lleva 10 partidos dirigiendo a Nacional y de momento no ha sufrido derrotas, registrando 8 victorias y 2 empates desde su llegada al banquillo para reemplazar a Javier Gandolfi.
Un rendimiento digno de aplausos que ha dejado en evidencia su buen trabajo como director técnico, recordando que las directivas de Nacional decidieron ratificarlo como entrenador en jefe tras asumir sus primeros partidos de manera interina.
“Hay una cosa que tengo clara y es que el técnico no entra a la cancha y juega los partidos, todos estos resultados son de los jugadores, de la forma en la que estamos unidos para en cada segundo del partido tomar las mejores decisiones, no es un trabajo solo mío, desde muchas áreas de Nacional se trabaja en eso, desde mucho tiempo se trabaja en una estructura, pero tiene mucho que ver con los jugadores”, aseguró el DT.
¿Está sentenciada la serie de Copa BetPlay?
Luego del 4-1 y la gran ventaja que logró Nacional para el duelo de vuelta en las semifinales de la Copa BetPlay, Diego Arias dejó claro que la serie no está acabada y que trabajará con mucha atención para planear el compromiso en la ciudad de Cali, advirtiendo que el América es un gran equipo con jugadores de alto nivel.
“Está lejos de estar definida la serie, trataremos de preparar el partido de vuelta muy bien para superar ese buen equipo que tiene el América de Cali, la forma de superar eso es sabiendo qué podemos mejorar y lo que tenemos que seguir haciendo para siempre subir el nivel del equipo”, sentenció el DT.
