DIM vs Nacional: cuándo y a qué hora será la final de la Copa Betplay

La definición de la Copa Betplay 2025 quedó configurada tras la conclusión de las llaves semifinales, en las que Independiente Medellín y Atlético Nacional aseguraron su clasificación a la instancia definitiva. Con los resultados obtenidos en sus respectivas series, ambos equipos de Medellín disputarán el título en un duelo que volverá a presentar un enfrentamiento directo por un trofeo del fútbol colombiano.

Independiente Medellín avanzó después de igualar 1-1 en el partido de vuelta ante Envigado, encuentro disputado el 11 de octubre. El marcador global cerró 2-1 a favor del Medellín, que había obtenido ventaja en el juego de ida. El partido de vuelta se desarrolló con momentos de control alternado, pero sin variaciones en el resultado parcial más allá de las anotaciones registradas. Envigado no consiguió revertir la diferencia y quedó eliminado del torneo.

Vea también: Nacional le dio una dosis al América y clasificó a la final de Copa

Por su parte, Atlético Nacional aseguró su cupo en la final tras empatar 2-2 con América de Cali en el encuentro decisivo, resultado que mantuvo la ventaja construida en el juego de ida. El marcador global finalizó 6-3 a favor del conjunto verde, que administró la diferencia en la serie y sostuvo el resultado necesario para avanzar. América buscó modificar el rumbo del enfrentamiento, pero Nacional mantuvo el control de la llave y aseguró su presencia en la final.

Con estos resultados, la Copa Betplay tendrá una final antioqueña entre Medellín y Nacional. Será un nuevo capítulo en la historia de los enfrentamientos entre ambos clubes en instancias definitivas, con un título nacional en disputa y con el interés deportivo centrado en el desenlace de la competición.

Le puede interesar: Sorpresa en el América; tres bajas en convocatoria ante Nacional por copa

¿Cuándo será la final de la Copa Betplay?

Sin embargo, hasta el momento la Dimayor no ha confirmado la programación oficial para los dos partidos que definirán al campeón. No se ha anunciado la fecha ni el horario de los encuentros, y el organismo rector del fútbol profesional colombiano no ha emitido comunicación formal con el cronograma de la final. La información disponible se limita a la conformación de la llave y a los equipos participantes, mientras se espera el comunicado que establecerá los detalles logísticos y deportivos.