Dimayor anunció la programación de la fase 1B de Copa Betplay 2025

Se puede ver que hay partidos en simultáneo en la fase 1B de la Copa Betplay, por lo que algunos de estos compromisos irán por Win Play, otros por la señal básica de Win Sports y algunos serán transmitidos por el canal de Youtube.

Fase 1B - Vuelta

Martes 5 de agosto

Cúcuta vs Nacional - 4:20 p. m.

Internacional de Palmira vs Santa Fe - 8:00 p. m.

Tigres vs América - 8:00 p. m.

Tolima vs Real Cundinamarca - 7:30 p. m.

Miércoles 6 de agosto

Patriotas vs Once Caldas - 6:00 p. m.

Huila vs Junior - 7:30 p. m.

Jueves 7 de agosto

Jaguares vs Medellín - 6:00 p. m.

Miércoles 13 de agosto

Real Cartagena vs Millonarios - 8:10 p. m.

Cabe recordar que el equipo que se consagre campeón de la Copa Betplay 2025 se asegurará una plaza en la fase previa de la próxima edición de la Copa Sudamericana. En caso de que el club ganador también gane alguna de las ediciones de Liga o se asegure en Libertadores vía reclasificación, cederá su cupo de Sudamericana a otro equipo.