Dimayor anunció programación de Nacional vs Once Caldas por Copa Betplay

Dimayor trabaja sobre la hora para programar algunos partidos de Liga y Copa Betplay, pues el calendario propuesto a inicio de semestre no se ha cumplido a cabalidad, pues ha tenido aplazamientos de por medio, en algunos casos, por razones extradeportivas.

El caso más reciente es el de Atlético Nacional vs Once Caldas, válido por la vuelta de cuartos de final de la Copa Betplay, a disputarse en el Atanasio Girardot, que no había sido programado por falta de espacios en el calendario de Dimayor.

Fecha y hora de Nacional vs Once Caldas por la Copa Betplay 2025

Sobre el mediodía de este jueves 16, Dimayor anunció que Atlético Nacional vs Once Caldas se disputará el próximo miércoles 22 de octubre a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Atanasio Girardot.

En ese orden de ideas, el juego entre antioqueños y caldenses será el último de esta instancia, pues ya hay dos series resueltas y la restante se disputará un día antes. Una vez se confirmen los cruces de 'semis' se anunciará la programación.