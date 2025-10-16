Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 13:07
Dimayor anunció programación de Nacional vs Once Caldas por Copa Betplay
El partido corresponde a la vuelta de cuartos de final.
Dimayor trabaja sobre la hora para programar algunos partidos de Liga y Copa Betplay, pues el calendario propuesto a inicio de semestre no se ha cumplido a cabalidad, pues ha tenido aplazamientos de por medio, en algunos casos, por razones extradeportivas.
Puede leer: Liga Betplay 2025-II: nuevo 'número mágico' para clasificar a cuadrangulares
El caso más reciente es el de Atlético Nacional vs Once Caldas, válido por la vuelta de cuartos de final de la Copa Betplay, a disputarse en el Atanasio Girardot, que no había sido programado por falta de espacios en el calendario de Dimayor.
Fecha y hora de Nacional vs Once Caldas por la Copa Betplay 2025
Sobre el mediodía de este jueves 16, Dimayor anunció que Atlético Nacional vs Once Caldas se disputará el próximo miércoles 22 de octubre a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Atanasio Girardot.
En ese orden de ideas, el juego entre antioqueños y caldenses será el último de esta instancia, pues ya hay dos series resueltas y la restante se disputará un día antes. Una vez se confirmen los cruces de 'semis' se anunciará la programación.
Cabe recordar que la serie entre Atlético Nacional y Once Caldas la va ganando 1-0 el Verde, que se impuso el pasado jueves 9 de octubre en Palogrande con un gol de Edwin Cardona a los 50 minutos desde el punto penal.
Así las cosas, Nacional debe ganar o empatar para clasificar, mientras que si Caldas quiere meterse en 'semis' tendrá que ganar por un gol para llevar la llave a definición por penaltis o por dos tantos para avanzar directamente.
Le puede interesar: León confirmó que James llegó 'dolorido' de la Selección Colombia
Rival de Nacional o Caldas en semifinales de Copa Betplay
El ganador de la serie entre Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentará en semifinales de la Copa Betplay con América de Cali. Independientemente del clasificado, la serie cerrará en el estadio Pascual Guerrero debido a que los Diablos Rojos terminaron mejor ubicados en la reclasificación al corte del primer semestre.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite confirmar el partido de vuelta de los cuartos de final de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2025.— DIMAYOR (@Dimayor) October 16, 2025
👉 https://t.co/AzB1JNGN0p pic.twitter.com/zB5PoghZ1E
Fuente
Antena 2