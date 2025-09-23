Actualizado:
Dimayor confirmó decisión para el duelo entre DIM vs Santa Fe en Copa
Se aproxima una nueva instancia de la Copa BetPlay y Dimayor tomó decisión para el duelo entre DIM vs Santa Fe.
Continúa avanzando de la mejor manera la Copa BetPlay, quedando solamente con los ocho mejores equipos de la competencia que se comenzarán a enfrentar en los cuartos de final y que lucharán hasta llegar a la última instancia.
Todavía hace falta definir al equipo que avanzará de la llave entre Once Caldas y Deportivo Pasto en los octavos de final, pero esto no podrá retrasar la continuidad del certamen, por lo que los cuartos serán inaugurados el miércoles 24 de septiembre en donde los protagonistas serán Independiente Medellín y Santa Fe.
Dimayor definió la terna arbitral para el duelo Medellín vs Santa Fe
Medellín e Independiente Santa Fe se volverán a ver frente a frente en el Estadio Atanasio Girardot, nuevamente por las instancias finales de una competencia del Fútbol Profesional Colombiano, tal como ocurrió en el semestre de apertura de la Liga BetPlay que dejó al cuadro 'cardenal' como campeón.
Ahora lucharán por quedarse con el cupo a las semifinales de la Copa BetPlay, pero para ello deberán sacar ventaja del partido de ida en los cuartos de final que se llevará a cabo en la ciudad de la 'eterna primavera' y que contará con una experimentada terna arbitral definida ya por Dimayor, incluyendo la presencia del VAR.
|Árbitro
|Álvaro Meléndez
|Magdalena
|Asistente Nro. 1
|Roberto Padilla
|Atlántico
|Asistente Nro. 2
|Elkin Abril
|Casanare
|Cuarto Árbitro
|Juan C. García
|Antioquia
|VAR
|Ricardo García
|Santander
|AVAR
|Nataly Arteaga
|Nariño
¿Cuándo será el partido de vuelta entre Santa Fe vs Medellín en Copa BetPlay?
El Estadio El Campín será el encargado de abrirle las puertas a un nuevo enfrentamiento entre Santa Fe y el 'poderoso de la montaña' que se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre sobre las 20:00 hora local y que terminará definiendo finalmente al equipo que se quede con el cupo a los cuartos de final.
