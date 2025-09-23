Dimayor confirmó decisión para el duelo entre DIM vs Santa Fe en Copa

Continúa avanzando de la mejor manera la Copa BetPlay, quedando solamente con los ocho mejores equipos de la competencia que se comenzarán a enfrentar en los cuartos de final y que lucharán hasta llegar a la última instancia.

Todavía hace falta definir al equipo que avanzará de la llave entre Once Caldas y Deportivo Pasto en los octavos de final, pero esto no podrá retrasar la continuidad del certamen, por lo que los cuartos serán inaugurados el miércoles 24 de septiembre en donde los protagonistas serán Independiente Medellín y Santa Fe.

Dimayor definió la terna arbitral para el duelo Medellín vs Santa Fe

Medellín e Independiente Santa Fe se volverán a ver frente a frente en el Estadio Atanasio Girardot, nuevamente por las instancias finales de una competencia del Fútbol Profesional Colombiano, tal como ocurrió en el semestre de apertura de la Liga BetPlay que dejó al cuadro 'cardenal' como campeón.

Ahora lucharán por quedarse con el cupo a las semifinales de la Copa BetPlay, pero para ello deberán sacar ventaja del partido de ida en los cuartos de final que se llevará a cabo en la ciudad de la 'eterna primavera' y que contará con una experimentada terna arbitral definida ya por Dimayor, incluyendo la presencia del VAR.