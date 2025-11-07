Actualizado:
Dimayor impuso nueva sanción a Atlético Nacional
El Verde nuevamente peleará por los dos títulos de fin de año, tal como en 2024.
La Dimayor anunció este viernes 7 de noviembre la sanción a Atlético Nacional por el uso de pirotecnia durante la semifinal de ida de la Copa Betplay 2025 frente a América de Cali, disputada en el estadio Atanasio Girardot.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 113 de 2025, en la cual se establece una fecha de suspensión parcial de la plaza, específicamente para la tribuna noroccidental alta del estadio antioqueño.
Además de la suspensión, Nacional deberá pagar una multa de 2.847.000 pesos, en cumplimiento de los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la FCF, que sanciona el uso de pólvora, bengalas o cualquier elemento que ponga en riesgo la seguridad.
La sanción podría afectar a Nacional en la final de la Copa Betplay, teniendo en cuenta que la suspensión aplicaría en el próximo partido como local del torneo. Aun así, se espera que el grupo de abogados del Verde interponga un recurso de apelación.
Por ahora, el cuadro verdolaga tiene la ventaja en la serie semifinal, luego de imponerse 4-1 en el duelo de ida ante los escarlatas en Medellín.
¿Cuándo se juega América vs Nacional?
El partido de vuelta se jugará el domingo 16 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, donde se definirá el primer finalista del certamen, que se enfrentará con Envigado FC o Independiente Medellín por el título.
La Dimayor reiteró en el documento que busca “preservar la integridad de los asistentes y promover el juego limpio en todos los escenarios deportivos del país”.
Desde el club aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la sanción, pero desde ya hay preocupación pensando en una eventual final, además, la sanción solo se podrá cumplir en un partido de Copa Betplay (no de Liga).
En la Resolución No. 113, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/DPlD4AEccV#LoDamosTodo pic.twitter.com/PSrCOcFH13— DIMAYOR (@Dimayor) November 7, 2025
