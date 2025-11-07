Dimayor impuso nueva sanción a Atlético Nacional

La Dimayor anunció este viernes 7 de noviembre la sanción a Atlético Nacional por el uso de pirotecnia durante la semifinal de ida de la Copa Betplay 2025 frente a América de Cali, disputada en el estadio Atanasio Girardot.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 113 de 2025, en la cual se establece una fecha de suspensión parcial de la plaza, específicamente para la tribuna noroccidental alta del estadio antioqueño.

Además de la suspensión, Nacional deberá pagar una multa de 2.847.000 pesos, en cumplimiento de los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la FCF, que sanciona el uso de pólvora, bengalas o cualquier elemento que ponga en riesgo la seguridad.

La sanción podría afectar a Nacional en la final de la Copa Betplay, teniendo en cuenta que la suspensión aplicaría en el próximo partido como local del torneo. Aun así, se espera que el grupo de abogados del Verde interponga un recurso de apelación.