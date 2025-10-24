Dimayor oficializó fuerte sanción a Edwin Cardona

La tercera de octubre fue una semana llena de movimientos en el Comité Disciplinario de la Dimayor. Luego de que el organismo resolviera levantar la sanción de dos semanas impuesta al delantero Alfredo Morelos, este jueves se conoció una nueva medida que afecta directamente a Atlético Nacional: la suspensión del mediocampista Edwin Cardona por dos fechas en la Copa Betplay 2025.

Según la resolución 108 de 2025, emitida este 24 de octubre, el jugador antioqueño fue sancionado tras ser expulsado en el partido de vuelta de los cuartos de final ante Once Caldas, en el Atanasio Girardot. El informe arbitral señaló que Cardona propinó un golpe con el codo a un rival, acción catalogada como conducta violenta.

La sanción de Dimayor a Edwin Cardona

Por ese motivo, Edwin Cardona no podrá estar disponible ni en la semifinal de ida ni en la de vuelta frente al América de Cali, una baja sensible para el cuadro verdolaga que busca defender su favoritismo en la serie. Además, el volante deberá pagar una multa de $154.212, conforme al Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

La ausencia del mediocampista representa un reto para el cuerpo técnico, que si bien no lo tiene como titular indiscutido, sí es un jugador interesante que puede generar cambios en el curso de los partidos debido a su capacidad técnica.