Vie, 24/10/2025 - 18:06
Dimayor oficializó fuerte sanción a Edwin Cardona
El mediocampista tendrá que pagar su castigo en la Copa Betplay.
La tercera de octubre fue una semana llena de movimientos en el Comité Disciplinario de la Dimayor. Luego de que el organismo resolviera levantar la sanción de dos semanas impuesta al delantero Alfredo Morelos, este jueves se conoció una nueva medida que afecta directamente a Atlético Nacional: la suspensión del mediocampista Edwin Cardona por dos fechas en la Copa Betplay 2025.
Según la resolución 108 de 2025, emitida este 24 de octubre, el jugador antioqueño fue sancionado tras ser expulsado en el partido de vuelta de los cuartos de final ante Once Caldas, en el Atanasio Girardot. El informe arbitral señaló que Cardona propinó un golpe con el codo a un rival, acción catalogada como conducta violenta.
La sanción de Dimayor a Edwin Cardona
Por ese motivo, Edwin Cardona no podrá estar disponible ni en la semifinal de ida ni en la de vuelta frente al América de Cali, una baja sensible para el cuadro verdolaga que busca defender su favoritismo en la serie. Además, el volante deberá pagar una multa de $154.212, conforme al Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.
La ausencia del mediocampista representa un reto para el cuerpo técnico, que si bien no lo tiene como titular indiscutido, sí es un jugador interesante que puede generar cambios en el curso de los partidos debido a su capacidad técnica.
El caso del futbolista antioqueño se suma a una temporada marcada por la irregularidad y la tensión. En las últimas semanas, parte de la hinchada de Nacional ha manifestado su inconformidad con el rendimiento y la actitud del futbolista, llegando incluso a especularse sobre una posible salida del club para el próximo semestre.
Las estadísticas de Edwin Cardona en 2025
Cardona, de 32 años, ha participado en 48 partidos durante el año con Nacional, dejando un registro de 14 goles y nueve asistencias, pero su nivel no ha sido el esperado para un jugador de su trayectoria. Su contrato con Nacional se mantiene vigente, aunque las versiones sobre una posible negociación en diciembre ganan fuerza.
La sanción, además, llega en un momento clave para el equipo, que disputa simultáneamente la recta final de la Liga Betplay y las semifinales de la Copa Betplay, torneos en los que busca cerrar el año con al menos un título.
Dimayor, por su parte, reiteró que la medida contra Cardona se basa en el cumplimiento estricto del reglamento y que cualquier apelación deberá presentarse dentro de los plazos establecidos.
En la Resolución No. 108, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/y5EkdWcdil#LoDamosTodo pic.twitter.com/ZDn6sOn2qQ— DIMAYOR (@Dimayor) October 24, 2025
