DIMAYOR pone contra las cuerdas a Santa Fe: jugador recibió dura sanción

La fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II no tendrá el protagonismo de Independiente Santa Fe durante este fin de semana después de que se aplazara el partido, justamente contra el Deportivo Independiente Medellín, equipo que lo privó de continuar en la Copa BetPlay tras una dura goleada.

Santa Fe ha demostrado mucha irregularidad durante este segundo semestre y ahora solo compite por sellar la clasificación en la Liga BetPlay, dado que el Medellín se salió con la suya y les dio el golpe a los cardenales después de que en Antioquia los bogotanos superaran la prueba con un resultado de 1-2.

En Bogotá todo cambió y el Deportivo Independiente Medellín se llevó la victoria con una goleada favorable de 0-3 que acabó con el sueño de un título en la Copa BetPlay. Además, Santa Fe también lo sufrió en el sentido de que se quedó con un jugador menos por la expulsión de Iván Scarpeta que vio la cartulina roja tras una gresca en el segundo gol ‘Poderoso’.

SANTA FE CONOCIÓ LA SANCIÓN DE IVÁN SCARPETA TRAS LA EXPULSIÓN

Sin duda alguna, la eliminación pegó duro a un Santa Fe que, pese a que ya tiene copa internacional asegurada en 2026 diciendo presente en la Copa Libertadores, querían ganar la Copa BetPlay para sumar un nuevo trofeo en su palmarés, y, además que llevan años sin poder coronar esta competencia.

Iván Scarpeta no sumó minutos en la vuelta de la Copa BetPlay y esperó su lugar en el banquillo. No obstante, en el segundo gol de Francisco Fydriszewski, Jarlan Barrera celebró airadamente la anotación al banco del cuadro cardenal y ahí se picó todo entre los dos jugadores.

Discusiones iban y venían entre Iván y Jarlan. El árbitro central no se quedó de brazos cruzados y expulsó a los dos jugadores. Evidentemente, el equipo que más sufre es Medellín por la ausencia del volante, pero los bogotanos también en la siguiente edición de la Copa BetPlay.

Este viernes 3 de octubre notificaron una nueva Resolución del Comité Disciplinario de la DIMAYOR en el cual se dio a conocer las sanciones de ambos jugadores. Jarlan Barrera se perderá los dos partidos de las semifinales y estará habilitado solo en caso de clasificar a la final en esta edición. Por su parte, Iván Scarpeta no podrá estar en dos fechas en la Copa BetPlay del 2026.