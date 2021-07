Dónde ver Medellín vs Once Caldas ONLINE EN VIVO; Copa Betplay

Independiente Medellín recibe a Once Caldas por el partido válido de la Copa Betplay. El equipo paisa es el bicampeón de esta competencia, por lo que espera que de la mano de Hernán Darío Gómez se sume el tercer título.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS ONCE CALDAS: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VERLO POR INTERNET

El partido Medellín vs Once Caldas se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Colombia: 8:05 pm

Estados Unidos: 9:05 pm (este), 6:05 pm (pacífico)

Argentina: 10:05 pm

México: 8:05 pm

Por tal razón, Juan Pablo Gallego jugador del DIM se encuentra motivado, pues logró recuperarse de la sobrecarga muscular: “El cuerpo técnico vuelve a darme confianza para afrontar este partido de Copa contra Once Caldas. En cada entrenamiento, en cada partido debemos salir a ganar, somos los vigentes campeones y tenemos la responsabilidad de defender el título”.

Asimismo, dijo que ‘Bolillo’ lo “motiva, confía en mi juego y en mis capacidades, cuando salga a la cancha me dice que juegue con confianza y no me preocupe por nada”.

Mientras tanto, el conjunto ‘albo’ que ha venido mostrando, a pesar que en el encuentro anterior de la liga empató con Jaguares.