Dudamel vuelve a estallar contra la prensa tras la eliminación en Copa Betplay

El técnico defendió a sus jugadores

Aun así, Dudamel defendió a sus futbolistas y valoró el esfuerzo del grupo. “Nuestro arquero también atajó dos penaltis. Yesus le hizo gol a Millonarios, Carlos Darwin le marcó a Junior y hoy la virtud fue del arquero rival”, sentenció el entrenador, buscando proteger a su plantel.

La eliminación en Copa se suma a otro tropiezo reciente, la derrota 3-2 ante Junior en la Liga BetPlay, un resultado que complica las aspiraciones del equipo en la tabla y lo deja prácticamente eliminado de los cuadrangulares.

El panorama para el Deportivo Pereira no es alentador y las críticas hacia el entrenador comienzan a aumentar, no solo por los resultados, sino también por el manejo de las situaciones tras los partidos.