Rafael Dudamel, técnico de Pereira
Mié, 22/10/2025 - 14:54

Dudamel vuelve a estallar contra la prensa tras la eliminación en Copa Betplay

El entrenador se molestó con un periodista en la rueda de prensa posterior a la eliminación en Copa.

Se ha vuelto una costumbre nada buena ver a Rafael Dudamel apuntar hacia terceros cada vez que las derrotas golpean a su equipo. El Deportivo Pereira quedó eliminado de la Copa BetPlay a manos de Envigado FC, tras una caótica definición por penaltis el técnico venezolano volvió a ser protagonista por sus reacciones en rueda de prensa.

Dudamel y su reacción ante la crítica

Durante la rueda de prensa posterior al partido, un periodista le preguntó a Dudamel sobre la actuación de los jugadores de experiencia del Pereira, quienes no pudieron vencer al joven arquero de Envigado, Andrés Tovar, figura de la tanda al atajar tres cobros.

La pregunta no cayó bien en el entrenador. “Me extrañó no verte el otro día cuando le ganamos a Millonarios. Apareces solo cuando perdemos y la cobardía no me gusta”, respondió con evidente molestia, desviando la atención de la eliminación hacia el periodista.

 

El técnico defendió a sus jugadores

Aun así, Dudamel defendió a sus futbolistas y valoró el esfuerzo del grupo. “Nuestro arquero también atajó dos penaltis. Yesus le hizo gol a Millonarios, Carlos Darwin le marcó a Junior y hoy la virtud fue del arquero rival”, sentenció el entrenador, buscando proteger a su plantel.

La eliminación en Copa se suma a otro tropiezo reciente, la derrota 3-2 ante Junior en la Liga BetPlay, un resultado que complica las aspiraciones del equipo en la tabla y lo deja prácticamente eliminado de los cuadrangulares.

El panorama para el Deportivo Pereira no es alentador y las críticas hacia el entrenador comienzan a aumentar, no solo por los resultados, sino también por el manejo de las situaciones tras los partidos.

