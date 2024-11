Efraín Juárez se defiende tras polémica celebración: "esto es fútbol"

El pasado fin de semana se definieron los finalistas de la Copa Betplay, en donde se conoció que América de Cali se medirá ante Atlético Nacional luego de que ambos fueran los vencedores de su respectiva llave.

El cuadro Verdolaga derrotó 2-1 en el global a Independiente Medellín, pero lo cierto es que el equipo de Efraín Juárez sufrió en el compromiso de vuelta, pues Medellín logró imponerse por la ventaja mínima.

Al finalizar el juego, el entrenador mexicano celebró ante la hinchada rival, lo que fue visto como un acto provocador de violencia.

En rueda de prensa, el mandamás de Atlético Nacional se defendió de las acusaciones y negó su gesto provocador contra la hinchada.

"Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos", dio a conocer el entrenador.

"Si ven las imágenes, estoy apuntando a mi palco. Nunca lo hago alrededor del estadio. Si se sintieron ofendidos, les pido una disculpa y si quieren encontrar un culpable por la derrota, también puedo ser yo. Pero tienen que encontrar la situación de que esto es fútbol. No se los hice a ellos y si lo hubiera hecho, lo hubiera aceptado. Soy un hombre de palabra, de principios, de valores. Fue a mi palco, viendo a mi presidente y mi director deportivo. Los hinchas están calientes por la situación de no haber pasado a la final. Y si tienen que recriminarlo al técnico rival y sacar las frustraciones conmigo, ¿qué más puedo hacer yo?", añadió ante los medios.

Tras la rueda de prensa miembros de la policía y de la Personería de Medellín se llevaron al entrenador para declarar tras lo sucedido en los festejos.