"El máximo responsable de todo soy yo": Juan Cruz Real tras la derrota ante Unión

Junior y Unión Magdalena jugaros los primeros 90 minutos de la llave semifinal de Copa Betplay. Los samarios se impusieron en un compromiso con bastante opciones por lado y lado.

Vea también: "Solo hay dos equipos grandes; Junior y Nacional": la 'irrisoria' declaración de Valenciano

Después de la derrota por 1-0, Juan Cruz Real le salió al paso a lo ocurrido en el clásico costeño. El DT argentino manifestó sus principales sensaciones tras su segunda caída consecutiva.

El entrenador apuntó hacía las falencias en la definición. Sin embargo, el albiceleste rescató que la llave aún no ha terminado y resaltó la confianza en su equipo para remontar,

Sensaciones del partido ante Unión Magdalena

"El equipo lo hizo bien, son esos partidos que por ahí no te salen las cosas como deberían, pero cuando hemos ganado y cuando hemos perdido, es una serie de 180 minutos y solo hay un gol de diferencia".

Derrota en el Metro

"El primer tiempo llegamos 4 o 5 veces, y no el rival nos neutralizo, con las modificaciones que hicimos no fuimos claros, pero yo no creo que el rival nos neutralizo, no fuimos eficaces. Somos un equipo grande y nos debemos reponer rápido".

Los errores del juego

"El segundo tiempo no tuvimos espacios y no fuimos eficaces. Nos expusimos al contraataque y como digo, a pesar de eso, la serie esta muy abierta, quedan 90 minutos más".

Exigencia

"Parte de la jerarquía es ganar en los momentos claves, Nosotros estamos en este club y hay exigencias y en los momentos que hay ganar, hay que hacerlo. El máximo responsable de todo soy yo".

Le puede interesar: [Video] Increíble: El VAR le tiró una ayuda al Junior y Bacca la desperdició

Por ahora, Junior tendrá una gran responsabilidad en la vuelta de la llave. Los tiburones deberán ganar en su visita al Sierra Nevada para mantenerse con chances en la Copa.